3 artes de entretenimiento ha aprovechado el ejecutivo de Klutch Sports Group Artículo Olaoshebankan Como gerente y vicepresidente ejecutivo de New Division 3 deportes artísticos.

Olaoshebikan se une al equipo de 3 artes de artes después de su reciente adquisición de A&A Management Group y la creación de 3 deportes artísticos, y trae consigo una lista de clientes que incluye a los Cleveland Browns Myles Garrett, quien se unirá

Según la compañía propiedad de Lionsgate, “Olaoshebikan continuará administrando su cartera de clientes mientras lidera el reclutamiento de atletas y el desarrollo de nuevos canales de ingresos para 3 deportes artísticos. Su llegada fortalece la conexión entre la marca de atletas premium y los acuerdos de entretenimiento, creando una tubería única para los atletas para extender su influencia más allá del juego hacia la televisión, los medios de marcha digitales y los medios de propiedad globales de la marca y el entretenimiento.

«El historial comprobado de Shey encarna el principio fundamental de nuestro equipo de ver a los atletas como los multihibenados dinámicos que son y maximizando el potencial infinito que tienen fuera de su deporte», dijeron 3 socios artísticos de entretenimiento y co-cabeza de 3 deportes artísticos Aaron y Andre Eanes. «Estamos emocionados de tenerlo a bordo para ayudar a construir la división deportiva de esta firma de entretenimiento histórico y competir agresivamente en la creciente convergencia de deportes, entretenimiento y negocios».

Olaoshebikan agregó: «Siempre he creído que el atleta moderno es más que una línea de estadísticas: son empresarios, inversores, líderes culturales y catalizadores para el cambio progresivo. 3 Arts Entertainment tiene la escala, el ecosistema creativo y el alcance cultural para sentarse en la intersección del deporte, el entretenimiento, los negocios y la cultura, creando asociaciones transformadoras, desbloqueas de oportunidades de INTERIORES y ESCABLE ESA MARCADOS ESA DEL MARCADOS ES ESE ESCULAR ES ESE.