3 artistas oficialmente divorciados en noviembre de 2025, ¡los problemas son muy diferentes!

Jacarta – Noviembre de 2025 será un mes lleno de cambios para varias figuras públicas de Indonesia. Tres artistas tienen oficialmente un nuevo estatus como viudos o viudas después de que el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta concediera su petición y demanda. divorciado a ellos.

Si bien ambos terminan en separación, cada pareja tiene diferentes motivos, dinámicas y procesos de divorcio. Ahora, los tres se preparan para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas personales.

1. bedu: Termina oficialmente 15 años de matrimonio

El comediante Harabdu Tohar, más conocido como Bedu, se convirtió a principios de mes en el primer artista en divorciarse oficialmente. Mediante decisión del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta del 3 de noviembre de 2025, su matrimonio con Irma Kartika Anggraeni, que había durado 15 años, finalmente terminó legalmente.

Curiosamente, el proceso de divorcio entre los dos transcurrió sin problemas y sin ningún conflicto significativo. Tanto Bedu como Irma han llegado a un acuerdo sobre manutención, propiedad conjunta y custodia de los hijos fuera de la sala del tribunal. Esta decisión hace que el proceso legal avance rápidamente y con mínimas polémicas. Sin embargo, el público aún destaca la madurez de ambos a la hora de mantener la privacidad familiar.

2. André Taulany: Poner fin a 18 años de hogar

El segundo nombre que llamó la atención del público fue André Taulany. Después de que el Tribunal Religioso de Tigaraksa rechazara dos solicitudes de divorcio, el comediante finalmente se separó oficialmente de su esposa, Rien Wartia Trigina o Erin, el 11 de noviembre de 2025 a través del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

El matrimonio, que se había estado construyendo durante 18 años, terminó con la concesión de la solicitud de divorcio de Andre. Aunque no se reveló en detalle, el tema de la discordia en su hogar ha sido un tema candente de conversación desde principios de año.

Al igual que Bedu, Andre y Erin también optaron por resolver la cuestión de dividir los bienes y vivir mediante la deliberación fuera de los tribunales, de modo que el proceso legal fuera propicio.

3. Tasya Farasya: Oficialmente separado, el apoyo acordado será de 100 IDR por mes.

La última es la celebridad de Instagram e influenciadora de belleza, Tasya Farasya. Su juicio de divorcio con Ahmad Assegaf fue decidido el 12 de noviembre de 2025 por el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Además de conceder la petición de divorcio, el panel de jueces también aceptó las demandas de manutención de Tasya que fueron bastante sorprendentes para el público: Rp. 100 por mes.