3 acuerdos de XLSMart y Telkom





Yakarta, Viva – PT Xlsmart Telecom Sejahtera TBK (Excluir) Establecer cooperación con PT Telkom Indonesia TBK (Tlkm) para mejorar la calidad del servicio mientras abre nuevas oportunidades de crecimiento empresarial.

Primeroa saber, el centro de llamadas de voz de tránsito 188 a través de Telkom aumenta la comodidad y la calidad de los clientes de XLSMart.

SegundoMonetización del globo ocular, a saber, el uso de bases de clientes XLSMART para acceder al contenido superior (OTT) que puede ser monetizado por ambas partes.

TerceroVoz internacional. Más adelante, esta cooperación aumentará la comodidad y la calidad de las llamadas de los clientes XLSMART al usar el Código Internacional 007.

Este acuerdo, de acuerdo con Director y Enterprise Jefe, Oficial de Relaciones Estratégicas XLSMART Andrijanto Muljono, refuerza el compromiso de Exc para fortalecer la sinergia con Telkom.

«Esta cooperación no solo crea nuevas oportunidades comerciales, sino que también garantiza una mejor experiencia de servicio para los clientes en toda Indonesia», dijo, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Para la información, a partir de junio de 2025, se excluyó el crecimiento de los ingresos del 22 por ciento anual (YOY) a RP10.5 billones.

Esta colaboración también presenta nuevas oportunidades para aumentar los ingresos, expandir los modelos de negocios digitales y fortalecer las posiciones de las dos compañías en la industria nacional de telecomunicaciones.









