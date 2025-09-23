3 Acuerdo de mediación Eza Gionino-Meiza Aulia, esposa pidiendo las decenas de millones de Iddah de millones

Bogor, Viva – Proceso de divorcio del actor Eza gionino Con su esposa, Meiza Aulia Coritha, entrando en una nueva fase. La audiencia inaugural celebrada en el Tribunal Religioso de Cibinong, el martes 23 de septiembre de 2025, les presentó a ambos y a sus respectivos asesor legal.

En el juicio de mediación, finalmente se acordaron varios puntos importantes. Eza y Meiza acordaron divorciarse, la custodia de los hijos cayó ante Meiza, así como la obligación de vivir el iddah que EZA se le daría después de la decisión del tribunal. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

El abogado de Meiza, Rendy Rumapea, reveló que la cantidad de medios de vida que su cliente pidió era en decenas de millones de rupias.

«Un iddah más también hay un acuerdo de la capacidad de Mas Eza y nuestros clientes no les importa», dijo Rendy.

Inicialmente, Rendy era reacio a mencionar los números exactos. Pero después de ser instado por los reporteros, finalmente reveló el rango nominal acordado.

«¿Hay decenas de millones de nominales?» Preguntaron reporteros.

«Sí, decenas de millones tienen razón», respondió Rendy.

Cuando se le preguntó además si la cantidad alcanzó RP50 millones, Rendy alineó que el número era menor.

«No hasta la mitad de eso (Rp. 25 millones)», explicó.

La mediación en sí dura bastante tiempo, de 11.00 a 13.00 Wib. Rendy explicó que las condiciones en la sala de mediación fueron difíciles porque esta era la primera vez que Eza y Meiza se reunieron nuevamente después de un mes de separarse.

«Debido a que esto es después de un mes que no se conocieron, finalmente se conocieron ahora, tal vez hubo algunas cosas que se expresaron en la sala de mediación antes, por lo que tomó una hora así», dijo Rendy.

Aun así, se aseguró de que la reunión continuara produciendo un acuerdo.

«Entonces, en esencia, lo que se discute es la condición de cada uno, entonces cuál es el acuerdo, y hasta que finalmente, hay un acuerdo antes», agregó.

El juicio de divorcio Eza Gionino y Meiza Aulia continuarán con la próxima agenda el 20 de octubre de 2025.