3.943 contenidos de desinformación, calumnias y discursos de odio ‘envueltos’

Jacarta – El Ministerio de Comunicación y Digital (Kemkomdigi) ha tomado medidas contra 3.943 contenidos de desinformación, calumniaY discurso de odio (DFK) en los últimos dos meses, concretamente del 25 de agosto al 21 de octubre de 2025.

Lea también: Sin dirección, Golkar quiere convocar a periodistas que incitan al odio a Bahlil



El director general de Supervisión del Espacio Digital del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, Alexander Sabar, explicó que el pico en el manejo de contenidos se produjo en el período del 25 al 31 de agosto de 2025, cuando el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología tomó medidas contra 1.151 contenidos del DFK.

Según él, este aumento estuvo relacionado con las grandes manifestaciones y disturbios ocurridos en ese momento.

Lea también: Bahlil admite que no sabe que los cuadros de Golkar vigilan sus cuentas de redes sociales que crean memes



«Del 25 al 31 de agosto hubo un incidente bastante grande, así que imagina que en sólo seis a siete días hubo 1.151 contenidos DFK (se tomaron medidas)», dijo el viernes 24 de octubre de 2025.

Luego, a lo largo de septiembre pasado, Kemkomdigi tomó medidas contra 1.908 contenidos de DFK, en octubre fueron 884 contenidos.

Lea también: Como resultado de la transmisión de Trans7, el PDIP dijo que pidió a los internados islámicos que transmitieran sus aspiraciones de manera pacífica.



Además, Alexander Sabar explicó que la mayor parte del contenido de DFK se manejó en TikTok con un total de 1.102 contenidos, seguido de X (Twitter) con 984 contenidos y Facebook con 968 contenidos.

También enfatizó que las medidas de cumplimiento tomadas por el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías siempre se basan en la ley, es decir, la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (UU ITE) y han pasado por un proceso de verificación basado en las denuncias y los resultados de los ciberpatrullajes.

«Definitivamente hemos pasado por un proceso de verificación con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con los ministerios o instituciones pertinentes, según lo que se informó. Por lo tanto, no llevaremos a cabo el proceso de eliminación arbitrariamente», dijo Alexander Sabar.

La vigilancia del espacio digital se lleva a cabo mediante dos enfoques principales: proactivo y reactivo. Se adopta un enfoque proactivo a través de ciberpatrullajes las 24 horas, administrando el Sistema de Cumplimiento de Moderación de Contenidos o SAMAN y coordinando con plataformas digitales para el proceso de moderación.

“También hemos utilizado tecnología de inteligencia artificial para hacer esto. arrastrándose (buscar) contenido negativo», explicó.

Mientras tanto, se adopta un enfoque reactivo dando seguimiento a los informes públicos a través del canal aduankonten.id y a las quejas de otros ministerios e instituciones.

«Por ejemplo, si hay una denuncia sobre fraude o préstamos ilegales en línea, pediremos recomendaciones a la OJK para investigar si el contenido denunciado no está registrado. Si se trata de difamación, por supuesto, primero tenemos que acudir a la policía», explicó.