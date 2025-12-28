3.511 casas sumergidas, el regente de Balangan declara respuesta de emergencia hasta el 3 de enero de 2026

balanganVIVA – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Balangan Regency, Kalimantan del Sur, registró que 10.949 personas se vieron afectadas por la inundación que sumergió 3.511 viviendas en 27 aldeas repartidas en siete subdistritos.

En respuesta a estas condiciones, el gobierno de Balangan Regency declaró un estado de respuesta de emergencia para la gestión de desastres por inundaciones hasta el 3 de enero de 2026. Esta decisión se tomó para acelerar el proceso de recuperación de las áreas afectadas y garantizar que se puedan satisfacer las necesidades básicas de la comunidad.



El regente de Balangan, Abdul Hadi, inspecciona el lugar de la inundación en el distrito de Tebing Tinggi Foto : ANTARA/HO-Gobierno de la Regencia de Balangan

«El Gobierno de la Regencia de Balangan (Pemkab) ha declarado un estado de respuesta de emergencia para el manejo de desastres por inundaciones hasta el 3 de enero de 2026», dijo el domingo el regente de Balangan, Abdul Hadi, al inspeccionar el lugar después del retroceso de las inundaciones en el distrito de Tebing Tinggi.

Abdul Hadi expresó su preocupación por el desastre de las inundaciones que afectó a varias aldeas, especialmente en los distritos de Tebing Tinggi y Halong. Espera que las personas afectadas se mantengan firmes ante esta terrible experiencia.

«Estoy muy preocupado por el desastre que sufrió los residentes en Tebing Tinggi, Halong y otros subdistritos. Espero que las comunidades afectadas sigan siendo pacientes y firmes al enfrentar esta terrible experiencia», dijo.

El Regente enfatizó que el manejo posterior a las inundaciones se llevó a cabo de manera integrada involucrando al gobierno regional, el TNI, la Policía, la comunidad y los voluntarios. Actualmente, la atención se centra principalmente en limpiar el barro y los restos de la inundación para que las casas de los residentes y las instalaciones públicas puedan volver a utilizarse.

Mientras tanto, el jefe de policía de Balangan, AKBP Yulianor Abdi, afirmó que la policía también estaba desplegando personal para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones ocurridas desde el sábado (27/12) por la mañana.

«Para acelerar la recuperación de las condiciones en las zonas afectadas, he dado instrucciones al personal de la policía de Balangan y a BKO Brimob Yon Tabalong para que vayan directamente a ayudar a limpiar el barro y el material restante después de la inundación junto con el Gobierno de la Regencia de Balangan, el TNI, la comunidad y los voluntarios», dijo Yulianor.

Además de inspeccionar el lugar de la inundación, los funcionarios de Forkopimda Balangan también dialogaron con los residentes afectados y distribuyeron ayuda en forma de alimentos y necesidades urgentes, como pañales para bebés, jabón, velas y otros artículos de primera necesidad.

El grupo también visitó el puesto de gestión de desastres en el patio de la oficina del jefe del distrito de Tebing Tinggi y luego continuó con una reunión de coordinación en el salón del distrito de Tebing Tinggi para discutir los pasos adicionales para la gestión posterior a las inundaciones.