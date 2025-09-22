3.5 millones de estudiantes enumeran TKA como una nueva condición para SNBP 2026

Yakarta, Viva – Programa Prueba de habilidad académica (Tka) iniciado por el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Kemendikdasmen) recibió una recepción extraordinaria. Desde que se inauguró del 24 de agosto al 19 de septiembre de 2025, registró 3.5 millones de estudiantes en 12º grado de SMA/SMK.

Se espera que esta cifra continúe creciendo, considerando que el período de registro dura hasta el 5 de octubre de 2025.

La implementación de TKA está programada en noviembre de 2025. Los resultados de esta prueba luego se convertirán en uno de los componentes considerados en la selección de nuevos estudiantes en las universidades estatales (PTN).

A partir de 2026, los estudiantes que participaron en la selección nacional basada en el logro (SNBP) se requiere tener un valor TKA, en contraste con 2025, cuando estas condiciones no se aplican.

El presidente de la Selección Nacional de Admisiones de Nuevos Estudiantes (SNPMB), Eduart Wolok explicó que la presencia de TKA se consideró importante para mantener la integridad, el proceso de selección para los nuevos ingresos estudiantiles.

Cada año, el comité a menudo recibe quejas relacionadas con la validación de boletas de calificaciones, de modo que la existencia de TKA funciona como una herramienta de verificación para que el valor de la tarjeta de informe sea una validez más garantizada y el proceso de selección se ejecuta más justo.

«Por lo tanto, siempre hay quejas sobre los valores de la tarjeta de calificaciones que se pueden cambiar antes de cargarse, etc.», explicó Eduart hace algún tiempo.

Explicó que las tres vías principales en el proceso de registro permanecen vigentes, a saber, la selección nacional basada en el logro (SNBP), la selección nacional basada en las pruebas (SNBT) y la selección independiente de las universidades estatales (PTN) con cuota que sigue siendo la misma que el año anterior. El cambio solo radica en los requisitos adicionales para TKA para la ruta SNBP.

«Lo nuevo para 2026 es que los estudiantes deben tener un puntaje de prueba de capacidad académica, que es la implementación de TKA es el Ministerio de Educación y Centro, que está directamente relacionado con las escuelas, por supuesto», dijo.

Requisitos de registro de SPMB 2026

Agregó Eduart, los estudiantes deben comprender estas nuevas reglas porque los certificados TKA son un requisito para el registro de SPMB 2026. La prueba está programada para noviembre de 2025 con el registro desde finales de agosto, mientras que el registro universitario comienza a principios de año para que los participantes tengan suficiente tiempo para prepararse.

«Con respecto al valor de TKA que debe ser poseído por los estudiantes para aquellos que participaron en SNBP. Le informamos deliberadamente que de una edad temprana los padres pueden coordinar con la escuela relacionada con el control de los logros de sus hijos. Los estudiantes elegibles tienen calificaciones de TKA», dijo.

Explicó que TKA es un validador de boletín de calificaciones, las escuelas pueden ser honestas en la inclusión de boletas de calificaciones de los estudiantes para que el proceso de selección en PTN pueda funcionar de manera justa y equilibrada sin tener que tener que acompañarse de sospecha de inflación en boletas de calificaciones de una o varias escuelas particulares.

Según él, TKA tiene como objetivo probar la comprensión y la capacidad de los estudiantes en el campo de estudio probado. Por lo tanto, aconsejó a los estudiantes que hicieran preparaciones, tanto materiales como mentales.

El Ministerio de Educación y los Datos del Centro registrados, hasta el 19 de septiembre de 2025, los registrantes de TKA provenían de 16.065 unidades educativas en toda Indonesia. De estos, hasta 1.372.867 estudiantes han completado el archivo de registro.

Mientras tanto, los estudiantes que han determinado las materias presentadas propuestas también son bastante grandes. Hubo 1.057.853 estudiantes que eligieron materias en la categoría de opción 1, y 1.009,590 estudiantes que eligieron las materias de la categoría de optativas 2.