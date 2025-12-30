3.395 tropas naranjas en alerta en Nochevieja

Jacarta – Servicio Ambiental (DLH) DKI Yakarta alertando a 3.395 miembros del personal de limpieza para anticiparse a incidencias basura momento celebración Nochevieja y al mismo tiempo garantizar que Yakarta vuelva a estar limpia al día siguiente.

El jefe del Servicio Ambiental de DKI Yakarta, Asep Kuswanto, detalló que de este número, 2.300 oficiales están desplegados en varias áreas estratégicas, como Monas, HI Roundabout y a lo largo del corredor MH Thamrin-Sudirman, mientras que los otros 1.095 oficiales están desplegados en cinco áreas administrativas de Yakarta y las islas Seribu.

Para apoyar las operaciones de campo, DLH DKI Jakarta ha preparado 17 vehículos de tráfico, 43 camiones de residuos tipo tipógrafo y 29 vehículos barredores.

Además de la flota, también se alertaron a varias instalaciones de apoyo, entre ellas 24 autobuses sanitarios, 135 contenedores de basura, 3.395 bolsas de plástico y 3.395 palos de escoba que fueron colocados en puntos concurridos.

«Hemos preparado todas estas instalaciones de infraestructura para que el manejo de residuos sea efectivo y no se acumulen hasta el día siguiente, además de facilitar que las personas puedan depositar los residuos en el lugar correcto», dijo Asep en Yakarta, según informó Entre Martes 30 de diciembre de 2025.

Predice la generación de residuos en Nochevieja disminuyó en comparación con el año pasado debido a la política de prohibición de fuegos artificiales.

DLH DKI Jakarta también cuenta con el apoyo de varias agencias, a saber, Perumda PAM Jaya, que alerta a una flota de tanques de agua limpia, y Perumda PAL Jaya, que proporciona vehículos de transporte de agua sucia.

Luego, la Unidad de Policía de la Función Pública (Satpol PP) y el Servicio de Transporte también apoyaron la seguridad posterior al evento y la organización de rutas, así como el Departamento de Mano de Obra y Transmigración que preparó cuatro unidades generadoras.

Además, DLH DKI Jakarta invita a toda la comunidad a desempeñar un papel activo en el mantenimiento de la limpieza durante las celebraciones de Nochevieja.

Se anima a los residentes a traer vasos o botellas reutilizables para reducir el uso de plástico de un solo uso y ser disciplinados a la hora de tirar la basura en los lugares habilitados.

Ilustración de una fiesta de fuegos artificiales en Nochevieja.

Esta celebración de Nochevieja en Yakarta resaltará la solidaridad a través de una serie de eventos que incluirán oraciones conjuntas y recaudación de fondos.