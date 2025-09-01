3.195 personas fueron arrestadas relacionadas con la destrucción en el país, 55 se convirtieron en sospechoso

Yakarta, Viva – Últimos datos de manejo autor destrucción Durante las manifestaciones que tuvieron lugar del 25 al 31 de agosto de 2025 en varias regiones de Indonesia, la policía nacional lo reveló.

Basado en los datos menciona un total de 3.195 personas aseguradas en 15 Polda. De ese número, 387 personas han sido enviadas a casa, 2.753 aún están bajo examen, mientras que 55 personas han sido designadas como sospechar.

«55 personas fueron nombradas sospechosas», fue citado el lunes 1 de septiembre de 2025.

Demo Front of Central Java Mapolda Ricuh

La mayor distribución se encuentra en la Policía Metropolitana de Yakarta con 1.240 personas aseguradas. Seguido por la Policía Regional de Java Oriental hasta 709 personas, donde se enviaron a 173 personas a casa, 485 aún se examinaban y 51 fueron nombrados sospechosos.

Mientras tanto, la Policía Regional Central de Java registró a 653 personas aún en el proceso de examen, luego la Policía Regional de Java Occidental era 147 personas, y la policía de Bali era 138 personas. Además, la Policía Regional de Kalimantan Occidental aseguró a 91 personas con la mayoría fueron enviadas a casa.

Policía Regional de Sumatra del Sur 63 personas, DIY 60 personas y Sumatra del Norte 50 personas, con una nota dos de ellas fueron examinadas debido a drogas positivas. La menor cantidad se registró en la Policía Regional de Jambi (17 personas), Banten (15 personas), West Sulawesi (6 personas), el suroeste de Papua (4 personas, todos sospechosos), así como una persona en el centro de Sulawesi y NTB que habían sido repatriados.

