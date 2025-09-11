3.1 millones de espectadores en tres días

«Tarea«Debutado en HBO el domingo por la noche y llegó a llegar a 3,1 millones de espectadores en sus primeros tres días, según Warner Bros. Discovery.

Eso coloca a la audiencia del principal episodio 36% superior al de la estreno de «Mare of Easttown» en 2021. (Si bien «Tarea» no es una secuela de «Mare of Easttown», ambas series limitadas son dramas criminales establecidos en el área de Filadelfia Grandes creadas por Brad Ingelsby). «Mare of Easttown» fue un éxito para los buenos. para venir por «tarea». Estas estadísticas provienen de una combinación de la medición de Nielsen de los espectadores lineales en el canal de cable de HBO más los datos de WBD con respecto a las transmisiones en HBO Max.

Además, la «tarea» ingresó a los cinco principales debut de la serie en la historia de cinco años de HBO Max. Si bien los totales de audiencia de tres días para los cinco primeros no se pusieron a disposición, las otras cuatro series en la lista son «House of the Dragon», que se estrenó con poco menos de 10 millones de espectadores en un día; «The Last of Us», que se estrenó con 4.7 millones de espectadores en un día; «The Penguin», que se estrenó con 5.3 millones de espectadores en cuatro días; y «Dune: Profecy», que se estrenó con 2.1 millones de espectadores en dos días.

La «tarea» está estrellas Mark Ruffalo como Tom Brandis, un agente del FBI que, según el Logline oficial, «dirige una fuerza de trabajo para poner fin a una serie de robos violentos liderados por un hombre de familia desprevenido» llamado Robbie Prendergast (Tom Pelphrey). El elenco también incluye a Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, así Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton.

Ingelsby se desempeña como showrunner y produce ejecutivo junto con Ruffalo; Directores Jeremiah Zagar y Salli Richardson-Whitfield; Wiip’s Mark Roybal y Paul Lee para WIIP; David Crockett; y Ron Schmidt. Nicole Jordan-Webber y Jeremy Yaches sirven como coproductores ejecutivos para el registro público.