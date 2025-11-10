2X All-Star firma con afiliado de la G-League de los Milwaukee Bucks

Getty

El dólares de milwaukee han tenido un comienzo sólido en la temporada 2025-26. Giannis Antetokounmpo y compañía. Se han visto un poco mejor que a estas alturas del año pasado. Parece que les esperan cosas buenas.

Sin embargo, la noticia más importante del fin de semana provino de su club de la G-League. El manada de wisconsin firmó un 2X NBA All-Star el domingo. Victor Oladipo, quien apareció por última vez en un NBA partido hace tres temporadas, se incorporará al club a medida que continúe su remontada.

Oladipo, que todavía tiene 33 años, ciertamente tiene el tiempo de su lado mientras busca encontrar nuevamente su lugar en la asociación.

Victor Oladipo regresa al horario estelar

El mayor obstáculo durante el mejor momento de Victor Oladipo en la NBA fue superar las lesiones. Después de un año de carrera con el Pacers de Indianasufrió un tendón del cuádriceps roto. Esto fue a mitad de un año que siguió a una derrota casi en primera ronda ante Lebron James y el Caballeros de Cleveland. Estaba en el nivel All-Star por segunda campaña consecutiva en ese momento.

Hubo una carrera muy breve con John Wall en Houstonantes de un intercambio con el Calor de Miami. Sin embargo, las lesiones fueron tan graves que apenas pudo jugar. Logró solo ocho partidos de la temporada regular en 2021-22, pero pudo recuperarse para el carrera de postemporada en Miami. La caída del producto de Indiana como lo hizo en 2023 puso una gran nube de neblina sobre su futuro profesional en el baloncesto.

Oladipo sufrió una rotura del tendón rotuliano durante la postemporada de 2023, e iba a ser un largo camino de regreso.

Después de mantener el rumbo, la oportunidad volvió a aparecer. Oladipo pasó algún tiempo con el Leones de Guangzhou, un equipo lleno de ex jugadores de la NBA. Fue titular en un par de partidos de exhibición contra el Espuelas de San Antonio en la pretemporada, lo que le dio la oportunidad de mostrar la habilidad que poseía. Y ciertamente había mucho que ver.

A continuación se ve una posesión que terminó con Victor Oladipo lanzando una volcada alley-oop. El rebote no se ha ido.

¿Un papel para Victor Oladipo con los Bucks?

La pregunta más importante para las estrellas de la NBA que regresan a través de la G-League es si habrá un puesto disponible para ellas. Para Isaías Tomásquien gasto solo un juego en el G, no había camino a minutos de incorporarse al soles fénix.

Muchos veteranos han regresado a la cima siguiendo este camino. Esta es la mejor oportunidad para demostrarles a los gerentes generales de la liga que la habilidad no ha desaparecido y que aún se pueden hacer contribuciones importantes. El lista de convocatorias de todos los tiempos Tiene algunos nombres increíbles.

Mientras Victor Oladipo continúa su viaje, definitivamente podría haber una oportunidad con los Milwaukee Bucks aquí. Aunque 6-4 al inicio del año, su juego por las bandas ha sido un poco inconsistente en ocasiones. Kyle Kuzmá ha tenido un comienzo muy eficiente, mientras Príncipe Tauro y Amir Coffey han luchado por producir.

Una estrella de la G-League ya ha brillado aquí. Ryan Rollins pasó de jugador ‘marginal’ de la NBA, a ser el armador titular destacado en Milwaukee esta temporada. Existe una ruta real y comprobada hacia el éxito.

Oladipo hipotéticamente podría proporcionar profundidad adicional en ese punto del ala. Su capacidad para anotar tiros y entrar en las líneas de pase en el otro extremo podría aportar un valor real. Si bien sus mejores días quedaron atrás, vale la pena señalar nuevamente que en su apogeo, fue sensacional.

Todo lo que necesitan son destellos del tipo que solía ser. Al menos, Victor Oladipo podría tener un contrato de 10 días.