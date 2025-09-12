29 cumpleaños, Verrell Bramasta celebra de una manera diferente

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes X, Verrell bramastamostrando madurez y madurez. En lugar de celebrar cumpleaños El 29 con una fiesta de lujo, Verrell, decidió celebrar un simple Acción de Gracias con huérfanos.

Justo el 11 de septiembre de 2025, el hijo mayor de la actriz Venna Melinda tenía incluso 29 años. Si en el pasado a menudo celebraba una fiesta festiva, ahora Verrell está más centrada en actividades que son beneficiosas para los demás. Desplácese para conocer la historia más, ¡vamos!

«Quiero hacer un evento de Acción de Gracias a los huérfanos. A la edad actual, quiero beneficiar a las personas que lo necesitan», dijo Verrell en su declaración, citado el viernes 12 de septiembre de 2025.

No solo compartiendo la felicidad con los huérfanos, Verrell también pasa un tiempo valioso para proporcionar educación no formal. Visitó un lugar para enseñar inglés a niños desfavorecidos.

«Aunque es solo una acción simple, espero que lo que enseño pueda dejar una buena impresión para ellos. Esperamos que los niños puedan estar más motivados para seguir aprendiendo para su futuro», explicó Verrell.

Desde que sirvió oficialmente como representantes de personas, Verrell Bramasta parece dejar de lado su glamorosa vida como pesinetrón. Mostró su seriedad y compromiso de servir a la comunidad.

Aunque ni siquiera un año de servicio, Verrell ha registrado una serie de actuaciones orgullosas. Logró luchar por la asignación de rendimiento del profesor frente al dictado, así como luchar por el destino de los maestros honorarios frente al Ministro de Educación y Centro.

El papel de Verrell no se limita al alcance de lo doméstico. También está activo en varios foros internacionales. Verrell representó una vez a Indonesia en el Foro Parlamentario del Pacífico de Asia en Bangkok, Tailandia, donde discutió la importancia de la unidad social en la era digital.

Además, Verrell también desciende rutinariamente directamente a la comunidad. Visitó 35 puntos en varias regiones para conocer a los residentes. Durante la visita, discutió la participación de los jóvenes en el desarrollo de la aldea y la importancia de la salud para las mujeres y niños embarazadas. Verrell también participa activamente en actividades sociales, como la construcción de Paud y los puentes en sus circunscripciones.