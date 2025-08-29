29 cineastas de documentos para recibir la subvención de investigación y desarrollo de películas de pollo y huevo

Chicken & Egg Films ha seleccionado a 35 cineastas que trabajan en 29 documentales para su tercera subvención anual de investigación y desarrollo de películas de $ 450,000.

Los equipos de cine recibirán una subvención de investigación de $ 10,000 o una subvención de desarrollo de $ 20,000 para usar para sus proyectos DOC. La subvención de investigación y desarrollo de películas de pollo y huevos apoya a las mujeres y los cineastas expansivos de género que han hecho al menos un documento de larga duración. Los destinatarios de la subvención tendrán acceso al apoyo entre pares, la tutoría y la construcción de relaciones dentro de la comunidad de documentales.

Los 29 proyectos de subvenciones de este año destinan cuestiones urgentes que incluyen genocidio y guerra, visibilidad e historia LGBTQ, periodismo y democracia, sostenibilidad y poder corporativo.

Los cineastas en la cohorte de 2025 incluyen a Tamara Kotevska («Honeyland»), Chase Joynt («Framing Agnes»), Ema Ryan Yamazaki («La creación de un japonés») y Lina Souealem («Bye Bye Tiberias»). A través de este programa, Chicken & Egg continuará apoyando a la ganadora del premio Chicken & Egg Jeanie Finlay («Tu amigo gordo), así como a otros seis cineastas del» nido «. El 77% restante de los beneficiarios de este año es nuevo para las películas de pollo y huevos.

Los 29 ganadores de subvenciones representan a 17 países en todo el mundo, incluidos Australia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Francia, El Salvador, India, Libia, Japón, Macedonia, Myanmar, Rumania, España, Corea del Sur, el Reino Unido, Ucrania y los Estados Unidos.

Los beneficiarios de la subvención se dividen en dos segmentos. Los beneficiarios de la subvención de investigación están en el período de ideación, que incluye identificar fuentes secundarias, seguir historias y construir relaciones fundamentales. Los destinatarios de la subvención de desarrollo se encuentran en un período de exploración más profundo, que incluye asegurar el acceso a sujetos y colaboradores centrales, solidificar presupuestos, recaudación de fondos, desarrollo de historias y otras tareas.

Como se ha vuelto cada vez más difícil encontrar fondos de DOC en el panorama actual, no es sorprendente que haya un aumento del 22% en las solicitudes durante el segundo año de la subvención, totalizando 363 solicitudes de 60 países.

«En un momento en que el clima político se vuelve cada vez más hostil a las voces independientes, apoyar el trabajo documental en etapa inicial es más urgente que nunca», dijo la gerente de programas senior de investigación de investigación y desarrollo, Elaisha Stokes. «Esta subvención celebra la audaz diversidad de los cineastas e historias que desafían, inspiran y reflejan la complejidad de nuestro mundo. Al invertir en investigación y desarrollo, estamos ayudando a salvaguardar una cartera de historias vitales e incalculables, especialmente aquellas que de otro modo podrían no ser compatibles».

La subvención de investigación y desarrollo de películas de pollo y huevo es apoyada por NetflixEl Fondo para Creative Equity, que se lanzó en 2021 como un esfuerzo para ayudar a desarrollar nuevas oportunidades para comunidades subrepresentadas dentro de la industria del entretenimiento.

Fundada por Wendy Ettinger, Julie Parker Benello y Judith Helfand en 2005, Chicken & Egg Films Champions Women y documentales expansivos de género en todo el mundo con financiación, mentoría y acceso. A partir de 2025, la organización ha proporcionado más de $ 15 millones en subvenciones y miles de horas de tutoría creativa a más de 500 cineastas de todo el mundo.