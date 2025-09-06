29 Bandstrabors Pestapora Discontada Freeport, Kiki Ucup sobre Lalai

Yakarta, Viva – Noticias sobre bandas y músicos que se retiran regularmente después de saber Pestapora Tuvo una cooperación con Freeport, inmediatamente atrajo la atención. Este artículo se filmó inmediatamente en la fila más popular, especialmente en el canal Viva Showbiz.

Hotman París quien afirmó que solo tardó 10 minutos en demostrar Nadiem makarim No cometer actos de corrupción es igualmente mirado. Además de estas dos noticias, todavía hay otras noticias que es una pena perder. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares de Kanal Showbiz, en la edición de Round Up el sábado 6 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Pestapora fue patrocinada en secreto por Freeport, esta es una lista de 29 bandas que no aparecieron

Pestapora. Foto : Instagram @kikiauliaucup.

El evento Pestapora 2025 que originalmente se esperaba que fuera una gran celebración de la música, en realidad fue sacudido por un escándalo patrocinador. El público solo aprendió que este festival anual de música resultó estar en colaboración con PT Freeport Indonesia. Este hecho se discutió por primera vez en las redes sociales desde el primer día de implementación, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Recibiendo fuertes críticas, la pestapora finalmente anunció la cancelación de la cooperación.

Hotman Paris: Solo necesito 10 minutos para demostrar que Nadiem Makarim no es corrupción



El abogado Hotman Paris Hutapea respalda la revisión del Código de Procedimiento Penal

El famoso abogado Hotman Paris Hutapea regresó a la atención después de acompañar oficialmente a Nadiem Makarim, fundador de Gojek y ex ministro de educación y cultura, que ahora está involucrado en un caso legal importante. Nadiem fue nombrado sospechoso en la supuesta corrupción de adquisición de computadoras portátiles por valor de Rp1.98 billones, y han sido prisioneros.

Sin embargo, Hotman Paris declaró firmemente que no estaba dispuesto si su cliente tenía que languidecer tras las rejas. De hecho, se jactó en voz alta de que solo tomó muy poco tiempo demostrar que Nadiem era inocente.

Pestapora blasfemada, patrocinada en secreto por PT Freeport

Un drama inesperado para colorear el evento de pestapora 2025. Este festival anual de música anunció repentinamente la terminación de la cooperación con PT Freeport Indonesia, a pesar de que el evento había durado un día completo el viernes 5 de septiembre de 2025.

El anuncio impactante se realizó temprano en la mañana después de que terminó el primer día del concierto. Anteriormente, Pestapora nunca había revelado que este evento musical fue patrocinado por Freeport.

Pestapora anuncia el patrocinador de Freeport, Kiki Ucup Confestill nunca



Kiki Ucup, Director del Festival de Pestapora. Foto : Instagram @kikiauliaucup.

El evento musical Akbar Pestapora 2025 no solo presenta una fila de músicos famosos, sino que también coloreó el drama caliente sobre los patrocinadores. Después de estar lleno de críticas, el organizador finalmente decidió oficialmente la cooperación con PT Freeport Indonesia el sábado por la mañana, 6 de septiembre de 2025.

«Este día, sábado 6 de septiembre de 2025, Pestapora ha reducido la cooperación con Pt. Freeport Indonesia», dijo el anuncio oficial de los organizadores en Instagram @pestapora, según Viva.

