28 millones de visitas en Netflix

«Miércoles«Volvió a la vida en septiembre con el debut de la Temporada 2 Parte 2. Los últimos cuatro episodios de la nueva temporada abrieron a 28.2 millones de visitas en sus primeros cinco días en Netflix, marcando una disminución del 43.6% en la audiencia de la parte 1, que obtuvo 50 millones de visitas en el mismo período de tiempo.

Aún así, la serie de comedia negra, protagonizada por Jenna Ortega como el miércoles Addams, ocupó el puesto número 1 en la lista de Top 10 de TV en inglés, donde la Temporada 2 Parte 1 permanece en el puesto número 6. Dado que la primera mitad de la temporada 2 se estrenó en agosto, algunos espectadores pueden esperar para atracarse toda la serie a la vez. Después de un gran impulso de marketing para la Parte 1, podría llevar a otros unos días más a realizar más episodios de la serie están disponibles en la plataforma. La primera temporada de «Miércoles» sigue siendo la temporada de televisión más popular en Netflix de todos los tiempos, aumentando en 252 millones de visitas en todo el mundo en los primeros 91 días de lanzamiento.

Más por venir …