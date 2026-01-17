28 años después: El regreso del templo de hueso de Cillian Murphy

No es ningún spoiler que Cillian Murphy regresa a la exitosa franquicia de zombies que se hizo famosa más de dos décadas después en “28 años después: El Templo de Hueso.” Danny Boyle, quien le dio al actor su oportunidad en la pantalla grande en “28 Days Later”, reveló la información después de que el actor no apareció en la secuela del año pasado “28 Years Later” (resultó que no, no era el zombi demacrado que se ve levantándose de un campo).

Pero aquellos que no quieren saber cómo y cuándo aparece en Nia DaCostaEs posible que desee dejar de leer ahora la sangrienta secuela de la secuela, en los cines con Sony Pictures.

De hecho, Murphy regresa en “The Bone Temple”, retomando su papel de Jim, el mensajero en bicicleta que se despertó de un coma para encontrar un Londres desierto y devastado por el virus Rage en 2001. Pero no es hasta justo al final de la nueva película, y en una escena claramente tranquila que calma dramáticamente el tono del caos salvajemente desquiciado visto durante los 90 minutos anteriores. Para la directora Nia DaCosta, que trabajaba a partir del guión de Alex Garland, ese era el objetivo de lo que esperaba lograr.

«Porque no es un gran momento de franquicia de ‘regreso del superhéroe'», explica a Variedad. «Es el regreso del mensajero en bicicleta».

Después de alcanzar el clímax de un prolongado y creciente período de locura con el Dr. Kelson de Ralph Fiennes, Sir Lord Jimmy Crystal de Jack O’Connell y Samson, el zombi alfa de Chi Lewis-Parry, la película hace un cambio repentino hacia un escenario completamente nuevo, mostrando al Jim de Murphy viviendo en una seguridad relativamente aislada, muy posiblemente en la misma cabaña remota en la que lo dejaron al final de “28 días después”. Un cuarto de siglo después, ahora tiene una hija (a quien ha visto ayudando a prepararse para un examen de historia).

«El hecho de que Alex lo escribiera enseñándole historia a su hija y así es como quería introducirlo nuevamente en la historia, me hizo pensar, está bien, así es como lo filmamos», dice DaCosta. «Así que está fundamentado. No es este gran momento grandilocuente. Y creo que es lo suficientemente poderoso con solo verlo».

Sin duda, fue lo suficientemente poderoso como para que el público estallara en vítores en las primeras proyecciones.

Da la casualidad de que es posible que el público haya reconocido la voz de Murphy mucho antes. Mientras DaCosta estaba descifrando la secuencia del título de “The Bone Temple” y cómo presentar el nombre de la nueva película en la pantalla, decidió que lo que tenía que hacer era desplegar una escena del pasado. “Así que lo hicimos con sonido, y el sonido que escuchas es el de Cillian de la primera película diciendo ‘Hola’”, dice. «Así que en realidad aparece en la película desde el principio».

Los fanáticos de la franquicia también pueden notar un indicio de sus orígenes en la gran revelación con Murphy más adelante, con DaCosta usando la espeluznante canción original «In a Heartbeat», compuesta por John Murphy para «28 Days Later».

«Eso fue lo más importante que hicimos en materia de franquicia», dice.

Al igual que la escena final de “28 años después” que presentó a Crystal de O’Conell, el último acto de “28 años después: el templo de hueso» con Murphy sugiere fuertemente que hay más por venir. Afortunadamente, Sony ya ha dado luz verde a una continuación, con Garland nuevamente a cargo de la escritura.

DaCosta afirma que fue “muy divertido” hacer la película (y también admite que fue “100%” una reacción a haber hecho un gran éxito del MCU en “The Marvels” y luego una adaptación de “Hedda” de Henrik Ibsen). Pero, lamentablemente, es en gran medida irrelevante si ella querría o no volver para dirigir la próxima.

Como ella señala: «Danny pidió el derecho».