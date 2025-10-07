$ 279 Venta de Amazon, 20% de descuento en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Manzana‘s ipad es sinónimo de tabletas, y ahora puede obtener una para más barato que nunca, gracias a este nuevo APLEZA en Amazon.

Amazon está ofreciendo el IPad de 11ª generación en venta por solo $ 279 en línea como parte de su Oct octubre Prime Day Ofertas (también conocido como el llamado torpemente «Prime Big Big Deals Day“). El último acuerdo le otorga un generoso descuento de $ 70 de su precio regular de $ 349 y representa el precio más barato que estamos viendo por un nuevo iPad (es decir, no restaurado) en línea. Este es el precio más bajo que hemos visto para este iPad.

Amazonas Precio más bajo en línea Todo el nuevo iPad de Apple (generación de 11)

Mientras que anterior Primer día Las ofertas han descartado el iPad de décima generación 2021 anterior, Amazon está poniendo a la venta el nuevo modelo 2025 de 11 ° generación esta semana.

La tableta presenta el diseño delgado y elegante por el que los iPads son conocidos con una pantalla de 11 pulgadas. La pantalla en sí cuenta con una pantalla de retina líquida nítida y vívida que facilita la transmisión de sus películas favoritas o usar la tableta para dibujar y dibujar. La tecnología de pantalla de Apple ajusta automáticamente la pantalla a los niveles de brillo en la habitación, para que sea fácil ver su contenido, sin importar la iluminación o la hora del día.

Una cámara ultra ancha de 12MP le brinda los mismos megapíxeles que el iPad Pro (a la venta para $ 1,099 en Amazon.com), y es ideal para selfies y videollamadas cristalinas. La cámara trasera de 12MP es perfecta para capturar fotos, o para tomar videos, en una impresionante calidad 4K. El iPad tiene 128 GB de almacenamiento, aunque también puede actualizar a modelos de 256 GB o 512 GB.

La duración de la batería es sólida, y Apple dice que dura «todo el día». En nuestra experiencia, hemos podido obtener un tiempo de ejecución de 8 a 10 horas decente con un solo cargo, lo suficiente como para durarle a través de una conferencia de trabajo o un vuelo a Europa. La conectividad WiFi 6 y 5G facilita el combinación de su dispositivo con cualquier red, mientras que el chip A16 actualizado de Apple mantiene todas sus aplicaciones y contenido ejecutándose sin problemas y rápidamente en el iPad. El diseño súper delgado y el peso ligero hacen que sea fácil llevar esta tableta portátil sobre la marcha.

Esta oferta de iPad de Amazon te consigue el iPad de 11ª generación por solo $ 279 (El precio final se reflejará en el pago). Tenga en cuenta que los mejores descuentos están reservados para los miembros de Amazon Prime, por lo que querrá registrarse en su cuenta principal para obtener los ahorros. ¿No es un miembro principal? Obtener un Prueba gratuita de 30 días a Amazon Prime aquí.

Este no es solo uno de los Las mejores ofertas de Apple en líneaTambién es uno de los iPads mejor revisados ​​en línea, con un Calificación de 4.8 estrellas (de cinco) de más de 10,000 revisores en línea. Amazon dice que más de 10,000 compradores verificados han recogido este iPad solo en el último mes. Elija entre cuatro colores en línea. Vea los detalles de la venta completa aquí.