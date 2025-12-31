27,5 millones de espectadores en la Navidad de 2025

netflix rompió un récord con uno de sus días de Navidad NFL juegos de este año. 25,7 millones de espectadores sintonizaron la transmisión en vivo del juego Minnesota Vikings-Detroit Lions según Nielsen, lo que marcó el juego más transmitido en la historia de la NFL.

Ese número representa el número promedio de espectadores sintonizados en un momento dado de la transmisión en vivo, aunque el momento más visto del juego alcanzó a más de 30 millones de espectadores. Al aislar el espectáculo de medio tiempo, “Snoop’s Holiday Halftime Party”, la audiencia promedió 29 millones.

El primer partido del día, durante el cual los Dallas Cowboys vencieron a los Washington Commanders, la audiencia promedió 19,9 millones. Netflix ahora ha sido el distribuidor de los tres juegos de la NFL más transmitidos de todos los tiempos.

Si bien los datos anteriores de Nielsen se refieren a la audiencia solo en los EE. UU., los juegos de la NFL de Netflix estaban disponibles en todo el mundo. El transmisor informa que espectadores de más de 200 países y territorios sintonizaron al menos uno de los juegos, con el juego Lions-Vikings alcanzando una audiencia promedio por minuto de 30,5 millones de espectadores en todo el mundo y el juego Cowboys-Commanders alcanzando 22,4 millones.

Los juegos de la NFL se sumaron a un día de audiencia ya fuerte para Netflix, que también estrenó el Volumen 2 de la quinta y última temporada de “Stranger Things” el día de Navidad. Si bien no se compartió un total exacto del día de Navidad, la temporada fue El título más visto número uno de Netflix en todo el mundo el 25 de diciembre y logró 34,5 millones de visitas durante la semana del 22 al 28 de diciembre.

Además de los juegos en sí, las transmisiones de la NFL presentaron una extensa programación de entretenimiento que incluía algunos talentos de Netflix: Snoop Dogg presentó a los cantantes detrás de Huntr/x, el grupo ficticio de chicas de la película animada “KPop Demon Hunters”. A Snoop también se unió Lainey Wilson, y Martha Stewart presentó el espectáculo con una parodia con el tema de Snoop de «‘Twas the Night Before Christmas». Para el juego Cowboys-Commanders, el espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de Sugarhill Gang.

