274 Evacuados, 50 aún faltantes ya que las inundaciones causan estragos en partes de Uttarakhand







Dos días después de una nube destructiva y una intensa lluvia. UttarakhandLa Fuerza del Estado de Respuesta a Desastres (SDRF) informó el jueves que 21 civiles más varados en Gangotri fueron trasladados por aire de Nelong a Harsil en el distrito de Uttarkashi, informó ANI.

El funcionario de la Organización de Roads Border Roads (BRO) Amit Kumar declaró: «Nuestras cuatro máquinas están trabajando en esta operación. El Director General de Border Roads y nuestro Jefe también visitaron aquí. Al menos 20-40 casas todavía están enterradas y están completamente dañadas … hasta ahora, 150-175 personas han sido rescatado por Bro, ITBP, NDRF y SDRF. Hasta ahora se han recuperado un total de cinco cuerpos … «

Más temprano el jueves, el gobierno de Uttarakhand informó a ANI que 274 personas que estaban varadas en Gangotri y las regiones cercanas habían sido evacuadas con éxito a Harsil. El grupo incluye 131 individuos de Gujarat, 123 de Maharashtra, 21 de Madhya Pradesh, 12 de Uttar Pradesh, seis de Rajasthan, siete de DelhiCinco de Assam, cinco de Karnataka, tres de Telangana y uno de Punjab. Todos ellos están a salvo y actualmente están siendo transportados a Uttarkashi o Dehradun, informó ANI.

El estado continúa experimentando severo monzón-Sarteras relacionadas, particularmente en las áreas de mayor altitud. Estos desafíos han provocado extensos esfuerzos de evacuación y ayuda de múltiples equipos y agencias de rescate. El martes, dos nubes separadas, una en Dharali y otra en el área superior de Sukhi cerca de Dharali, causaron una fuerte destrucción, con Dharali sufriendo el mayor daño.

Se está realizando un esfuerzo masivo de rescate y socorro que involucra al ejército indio, la Fuerza Aérea de la India (IAF), la Policía Fronteriza Indo-Tibetana (ITBP), la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), SDRF, Bro y voluntarios locales. Estos equipos están trabajando juntos para ubicar y rescatar a personas que todavía están desaparecidas.

Según la administración, más de 50 personas aún no se tienen en cuenta después del desastre.

El jueves, el primer ministro de Uttarakhand Pushkar Singh Dhami convocó una reunión de revisión con funcionarios de la NDRF e ITBP en la oficina del campamento en Uttarkashi. La reunión se centró en evaluar el progreso de las operaciones de rescate en la región de Dharali severamente afectada, informó ANI.

La excavación de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), Gambhir Singh Chauhan, declaró que los helicópteros se han desplegado para pasar a los pasos aéreos que permanecen atrapados. Múltiples agencias, incluidos el ejército indio, NDRF, ITBP y la administración local, están trabajando en coordinación para gestionar los esfuerzos de rescate tanto en el terreno como en los cielos.

Chauhan further explained, «We have four teams, but since all the roads have been blocked and damaged, they couldn`t reach Dharali. Yesterday, 35 personnel were able to reach via helicopters. With the helicopter services beginning, the to-and-fro movement of personnel and evacuees has begun. There was a communication issue as well, but since this morning, our satellite phones have been working. The state administration, army, ITBP, NDRF, SDRF e incluso la gente local se están ayudando mutuamente en las operaciones de búsqueda y rescate «.

Según lo informado por ANI, el miércoles, aproximadamente 190 individuos fueron rescatados con éxito de Dharali después de la devastadora nube de nubes que condujo a severas inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. La misión de rescate y socorro en curso está siendo realizada conjuntamente por el ejército indio, la Fuerza Aérea India, ITBP, NDRF, SDRF, Bro y voluntarios locales. Los esfuerzos en las áreas afectadas permanecen activas y están progresando continuamente.

