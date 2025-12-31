27 Personas Afectadas Por Drogas Por Día Hasta La Confiscación De Barbuk IDR 1,7 T

Jacarta – policía metropolitana Jaya abrió la red drogas grande a lo largo de 2025. Total 7,426 informes la policia recibido, 9.894 sospechosos fueron arrestados, y evidencia Se confiscaron 3.291 toneladas de drogas por un valor de 1,724 billones de rupias.

Lea también: ¡Guau! Polda Metro Jaya recibe 74 mil informes policiales a lo largo de 2025, ¡el más alto de Indonesia!



Esta figura también muestra el alcance del impacto de las drogas que se han prevenido con éxito. Director de Investigación de Narcóticos Policía Metro JayaEl comisionado de policía Ahmad David explicó los detalles de la represión de este año. Del total de sospechosos, 21 personas actuaban como productores, 1 traficante, 3.445 traficantes y 6.427 adictos, entre ellos 56 niños en conflicto con la ley (ABH).

«El número de informes policiales por delitos de drogas es de 7.426 informes policiales, esto es un aumento del 1,1 por ciento con respecto a 2024. El número de sospechosos de delitos de drogas es de 9.894 personas», dijo, en la publicación de fin de año 2025 en la sede de la policía de Metro Jaya, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Lea también: La selección de la policía nacional se sospecha que es un campo comercial, los agentes de policía de Takalar defraudan a los residentes con 675 millones de IDR



Además, el 35 por ciento de los sospechosos fueron procesados ​​a través de la justicia penal, mientras que el 56 por ciento restante se sometió a rehabilitación médica o social. Los datos también muestran que el riesgo de que los residentes de Yakarta se vean afectados por las drogas llega a 27 personas por día.

No sólo se han descubierto números, sino también una serie de casos destacados. Se confiscó con éxito tabaco sintético de la industria nacional que pesaba 612,6 kg en Bekasi y 516 kg de metanfetamina cristalina de la red de Oriente Medio.

Lea también: Oficial de investigación criminal de la policía: 590 toneladas de drogas por valor de 41 billones de IDR confiscadas a lo largo de 2025



«Si convertimos todas las pruebas aseguradas o confiscadas por la Dirección de Estupefacientes de la Policía de Metro Jaya y las filas de la Policía al valor de venta en el tráfico ilícito de drogas, la Policía de Metro Jaya ha asegurado o confiscado 1,724 billones de rupias y ha salvado 10.164.673 vidas humanas», dijo.

Ahmad David enfatizó que este éxito no es solo un número en el papel, sino que es una prueba real de la dedicación y el arduo trabajo de Polda Metro Jaya en la implementación del programa Asta Cita para el Presidente de la República de Indonesia.

«Esto no es sólo una serie de números o imágenes en papel, sino una manifestación real de sudor dedicado y trabajo duro, así como una prueba real de nuestro compromiso para llevar a cabo el programa Asta Cita, señor Presidente de la República de Indonesia», dijo nuevamente.