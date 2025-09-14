27 Pati Polri promovido, dos oficiales se convirtieron en Komjen: Karioto y Suyudi

Yakarta, Viva – Un total de 27 oficiales de alto riesgo (PATI) de la Policía Nacional recibieron una promoción en una ceremonia oficial celebrada en la sede de la policía de Rupattama el viernes (12/9/2025) a las 10:00 WIB.

De estos, dos de ellos ascendieron al rango de tres estrellas o comisionados generales (Komjen), a saber, la policía de Kabaharmal, Komjen Pol Kararioto, Sik, y el jefe de Bnn Komjen Pol Suyudi Ario Seto, Sik, SH, M.Sc.

Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo sigit prabowo

Además de los dos oficiales que se convirtieron en Komjen, había otros siete almidón que ahora tienen el rango de inspector general (Inspector General) Pol. Incluyen al jefe de policía regional de Kallara, el jefe de policía regional de Banten, el jefe de policía regional de ACEH, así como varios funcionarios principales en el Divhubinter de la Policía Nacional y Lemdiklat.

Mientras tanto, otros 18 oficiales recibieron un ascenso al rango de General de Brigadier (General de Brigadier) Pol. Los oficiales incluyeron al subdirector de policía, los principales funcionarios de la sede de la Policía Nacional, Kapusjarah, profesores de policía, a funcionarios que sirven en BNPT y Bin.

Karo Penmas Divhumas Polri, general de brigada Trunoyudo Wisnu Andiko, enfatizó que la promoción no solo era un premio, sino que también indicaba un gran mandato que tenía que llevarse a cabo.

«La promoción para 27 Pati Polri hoy es una forma de apreciación y respeto por la dedicación, la dedicación y el desempeño que se ha demostrado. Por supuesto, con un nuevo rango, la responsabilidad se está haciendo más grande, y esperamos que todos los Pati Polri puedan continuar haciendo la mejor contribución a las instituciones, naciones y países», dijo el general de Brigadier Pol Trunoyudo.

A la solemne ceremonia también asistieron los principales funcionarios de la sede de la Policía Nacional y representantes de las familias de oficiales de alto riesgo que fueron promovidos.