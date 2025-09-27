27 de septiembre oficialmente como Día de la Comedia, Jarwo Kwat: Este es el Día del Comedian de Lebaran

Yakarta, Viva – Determinación del 27 de septiembre como día Comedia National fue recibido con entusiasmo por los artistas de comedia indonesios. El presidente de la Asociación de Artistas de Comedia Indonesia (Paski), Jarwo Kwat, incluso llamó a este impulso como una gran fiesta para los comediantes.

Leer también: El 27 de septiembre estaba programado para ser el Día Nacional de la Comedia



«Los artistas de la comedia tienen días ahora, hay un día de música, el día del cine está ahí. Alhamdulillah tenemos Día de la ComediaEsta es una celebración, en el sentido de que este es un artista de comedia indonesio de Eid «, dijo Jarwo en la celebración Día Nacional de la Comedia en Yakarta, sábado (27/09/2025).

Jarwo espera que la determinación del Día Nacional de la Comedia no solo se limite a las ceremonias, sino que también sean seguida de la creación de un espacio de rendimiento decente para los comediantes. Hizo hincapié en la importancia del apoyo concreto para que el arte de la comedia continúe desarrollándose, incluida la participación de artistas de comedia en programas gubernamentales relacionados con la cultura.

Leer también: Tocando películas de terror, Cak Lontonong en realidad lo hace reír debido a esto



Mientras tanto, el Director General de Desarrollo, Utilización y Desarrollo de la Cultura del Ministerio de Cultura, Ahmad Mahendra, enfatizó que la comedia tiene un papel importante en la formación de la identidad de la nación.

Leer también: Cuando la tradición se encuentra con el estilo de vida de Dubai, Arab sabe que la temporada 3 se ríe y un pensamiento



«Esta comedia también ofrece un papel en el desarrollo nacional, especialmente para la cultura nacional, incluso desde la antigüedad, la era de nuestros antepasados ​​o nuestros predecesores, muchas comedias tradicionalmente», dijo.

Según Mahendra, la conmemoración del Día Nacional de la Comedia también es una forma de agradecimiento a los comediantes que continúan manteniendo la cultura y la sabiduría locales, así como presentando entretenimiento que fortalece el espíritu de la comunidad. (ENTRE)