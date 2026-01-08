26 maoístas se rinden en Sukma, Chhattisgarh, bajo un plan de rehabilitación







Hasta 26 maoístas, 13 de ellos con una recompensa colectiva de 65 rupias lakh, se rindieron en Chhattisgarh distrito de Sukma el miércoles, dijo un alto funcionario de policía.

Los cuadros, entre ellos siete mujeres, se entregaron ante altos funcionarios de la policía y de la CRPF aquí en el marco de la iniciativa de rehabilitación «Poona Margem» (de la rehabilitación a la reintegración social), dijo el superintendente de policía de Sukma, Kiran Chavan.

De ellos, Lali alias Muchaki Aayte Lakhmu, de 35 años, miembro del comité del partido de la empresa, llevaba una recompensa de 10 lakh por su cabeza. Estuvo involucrada en varios incidentes importantes de violencia, incluido el desencadenamiento de una explosión de un artefacto explosivo improvisado contra un vehículo en la carretera de Koraput (Odisha) en 2017, en el que murieron 14 miembros del personal de seguridad, dijo el funcionario. Los cuadros dijeron que también estaban impresionados por la política de rendición y rehabilitación del gobierno estatal, añadió.

todos los rendidos maoístas recibieron una asistencia de 50.000 rupias cada uno y serán rehabilitados según la política del gobierno, añadió.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente