





Un tribunal de Delhi permitido el jueves 26/11 Ataque terrorista de Mumbai acusó a Tahawwur Hussain Rana para tener conversaciones telefónicas con miembros de la familia con el propósito limitado de discutir el compromiso de un asesor privado, dijeron fuentes judiciales, informaron el PTI.

Dijeron que el juez especial Chander Jit Singh aprobó la orden en un procedimiento de la cámara, según el PTI.

En la actualidad, el abogado Piyush Sachdeva de la Autoridad de Servicios Legales de Delhi (DLSA) es el asesor de asistencia legal de Tahawwur Rana.

Anteriormente, las autoridades de la cárcel de Tihar se habían opuesto a la solicitud de Rana en busca de llamadas telefónicas con los miembros de su familia.

Tahawwur Rana es supuestamente un asociado cercano del conspirador principal 26/11 David Coleman Headley, alias Daood Gilani, un ciudadano estadounidense.

Rana fue llevado a la India después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos el 4 de abril desestimó su declaración de revisión contra su extradición a la India.

El 26 de noviembre de 2008, un grupo de 10 Terroristas paquistaníes Fui a un alboroto, realizando ataques en una estación de ferrocarril, dos hoteles de lujo y un centro judío, que se escabullen en la capital financiera de la India a través de la ruta del mar, según el PTI.

Un total de 166 personas murieron en el asalto que duró casi 60 horas.

Anteriormente, la NIA había asegurado con éxito la extradición de Tahawwur Rana después de años de esfuerzos sostenidos y concertados para llevar al conspirador clave detrás del caos de 2008 ante la justicia.

La extradición finalmente había llegado después de que Rana agotó todas las vías legales para mantenerse la mudanza.

Los procedimientos de extradición se iniciaron entre los dos países después de que India finalmente aseguró una orden de entrega para el terrorista buscado del gobierno de los Estados Unidos.

Fue extraditado con éxito de los Estados Unidos a la India en abril de este año.

Rana fue detenida en custodia judicial en los Estados Unidos de conformidad con los procedimientos iniciados bajo el Tratado de Extradición India-Estados Unidos para su extradición.

Tahawwur Rana está acusado de conspirar con David Coleman Headley Alias Daood Gilani, y agentes de las organizaciones terroristas designadas Lashkar-e-Taiba (LET) y Harkat-ul-Jihadi Islami (Huji) junto con otros co-conspiradores con sede en Pakistán, para llevar a cabo los devastadores ataques terroristas en Mumbai en 2008.



Tanto Let y Huji han sido declaradas organizaciones terroristas por el Gobierno de la India bajo la Ley de actividades ilegales (Prevención), 1967.

(con entradas PTI)





