259 personas fueron arrestadas, investigación penal descargando el sindicato de juego en línea con Rp90 mil millones

Yakarta, Viva – Policía de investigación criminal nuevamente mostró su compromiso en la práctica erradica Juego en línea que es cada vez más preocupante público. Esta vez, la policía mostró Dinero confiscado por valor de Rp90.6 mil millones de ganancias del crimen de cientos cuenta Con respecto al juego en línea.

Leer también: ¡El caso de difamación se está calentando! Ridwan Kamil fue examinado, Lisa Mariana siguió



La denominación RP100 mil, que alcanzó miles de millones de rupias, se organizó cuidadosamente en la mesa de la conferencia de prensa de la Dirección Siber Bareskrim Polri, el miércoles 27 de agosto de 2025. Todo el dinero estaba envuelto en plástico transparente, como una exposición de operaciones masivas.

Además del dinero, los investigadores también confiscaron dispositivos electrónicos a monedas extranjeras que supuestamente relacionadas con las transacciones de juego en línea. Esto fue revelado por el director de Siber Bareskrim Polri, Brigadier General Policía de Himawan Bayu Aji.

Leer también: ¡Haz una mirada! Esta es la aparición de una pila de miles de millones de dinero del juego en línea que fue confiscado por Bareskrim



«Los investigadores hacen un seguimiento de la confiscación de dinero por valor de Rp90,639,551,037 de 235 cuentas. Más tarde, este dinero será confiscado para el estado después de una disposición judicial», dijo, el miércoles 27 de agosto de 2025.



Montones de dinero confiscado de la red de juegos de azar en línea

Leer también: Hay una demanda para el Tribunal Constitucional sobre los miembros que debe graduarse S1, esta es la policía, dijo



Sin detenerse allí, Bareskrim también ha bloqueado otras 576 cuentas con un valor fantástico de Rp63.7 mil millones. Esa cantidad es parte de 5,920 cuentas sospechosas reportadas por PPATK relacionadas con transacciones de juego en línea.

Himawan afirmó que, durante mayo, de agosto de 2025, las filas de Siber Bareskrim habían manejado 235 casos con un total de 259 sospechosos. Tienen una variedad de roles, desde organizadores, operadores, administradores hasta jugadores.

«El papel, entre otros, los organizadores de 14 personas, la asistencia de 11 personas, administradores 3 personas, 14 operadores, 1 -Pitched, 4 personas, respaldan a 12 personas y 200 jugadores», explicó.

Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía, el Comisionado General de Policía de Syahar DiANTONO, enfatizó que esta divulgación masiva era una forma tangible de la implementación del 7º presidente del Programa ASTA CITA, Prabowo Subianto, una de las cuales enfatizaba la erradicación de los juegos de azar, las drogas y el contrabando.

«De acuerdo con las órdenes del presidente Prabowo Subianto y el jefe de la policía nacional, la Policía Nacional continuará moviéndose para investigar y desmantelar la red de juego que está preocupando a la comunidad, incluidas las drogas que son muy perjudiciales», dijo Syahar.

Agregó que la Policía Nacional a través del Comandante de Deseo continuaría tomando medidas enérgicas contra todas las formas de actos criminales que dañan las articulaciones de la vida de las personas.

«Todo lo involucrado en drogas, juegos de azar o contrabando definitivamente actuará decisivamente», dijo.