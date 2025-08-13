251 estudiantes sospechosos de intoxicación alimentaria nutritiva gratuita en Sragen

Sragen, Viva – El número de estudiantes sospechosos de envenenamiento Alimentos nutritivos gratis (MBG) En el distrito de Gemolong, Sragen Regency, Java Central continúa creciendo hasta 251 personas. Experimentan síntomas de náuseas, mareos, diarrea después de comer el menú MBG que consiste en arroz amarillo, huevos de pollo rallados, tempeh Orek, lechuga de pepino, manzanas y leche.

Sragen Regent, Sigit Pamungkas, observó directamente la Unidad del Servicio de Cumplimiento de Nutrición Regional de Gemolong (SPPG) y conoció a varias víctimas estudiantiles de envenenamiento en SMP Negeri 1 Gemolong el martes (12/8/2025) por la tarde.



Sragen Regent Sigit Pamungkas cuando vio la condición del alumno después de envenenamiento de MBG Foto : Mahfira putri/tvone/sragen

«Recibimos un informe de que había síntomas de envenenamiento de varios estudiantes en la escuela primaria y junior en Gemolong. Los datos de hoy informaron que sospechaban de envenenamiento que había 251 personas», dijo Regent Sigit.

Como primer paso, el gobierno de Sragen Regency detuvo la distribución del programa MBG durante dos días para el proceso de investigación.

«La distribución de la alimentación nutritiva libre, que proviene del proveedor, se detiene durante al menos dos días, para la investigación», explicó.

Afirmó el Regente, todos los estudiantes que eran víctimas habían recibido tratamiento médico. El gobierno de Regency también formó el Centro de Crisis, alertó a los Puskesmas de 24 horas y activó el equipo de respuesta rápida.

Sigit dijo que su partido había enviado muestras de alimentos al laboratorio en Semarang para descubrir la fuente de envenenamiento.

«Coordinamos con el Dandim, Kapolres y hemos informado este incidente al MBG central», agregó.

Aunque el número de víctimas es bastante, Sigit no ha establecido este evento como un evento extraordinario (KLB).

Una de las víctimas, Faqih Mabruri (15), dijo que se comió el menú MBG en la escuela el lunes (8/8/2025) a las 09.00 WIB.

«Lo que comí, el arroz amarillo se agota, las manzanas, los huevos y la leche, si el pepino y la lechuga ya son negros, no como», dijo.

Faqih afirmó comenzar a sentirse náuseas después del atardecer, pero lo había ignorado. Los síntomas están empeorando después de la noche, cuando experimenta dolor y diarrea abdominales severos.

No solo la dificultad para dormir toda la noche, Faqih también se sintió débil y mareado porque tenía que ir y venir al baño. Sus padres tuvieron tiempo de darle medicina de la farmacia, pero su condición aún no se había recuperado. (Mahfira Putri/Tvone/Sragen)