25 mil AO PNM está equipado con capacitación de Sicantis para impulsar la inclusión financiera islámica

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Continúan cometiéndose para empoderar a las mujeres desfavorecidas, especialmente mediante el aumento de la educación financiera islámica. A través del papel activo del Oficial de Cuentas PNM (AO) en el Programa de Alfabetización Financiera de Friends of Sra. Sharia (Sicantiks), se espera que surja un efecto múltiple que no solo amplíe la comprensión de las finanzas islámicas en la comunidad de mujeres, sino que también respalda el crecimiento de los negocios ultra micro y reduce la desigualdad económica de manera sostenible. El programa de colaboración entre OJK y PNM es un modelo de sinergia real para alentar la educación financiera y la inclusión en Indonesia.

PNM ha celebrado el entrenamiento de Sicantiks de entrenamiento de entrenador (TOT) en las regiones del sur de Sumatra, Jabodetabek, Java Occidental y Java Central. Un total de 25,560 AO PNM ha participado en la capacitación. Este logro muestra un fuerte compromiso con PNM para garantizar que los asistentes de los clientes hayan calificado la educación financiera de la Sharia que se transmitan a los clientes.

La secretaria corporativa de PNM, Dodot Patria Ary, dijo que la educación financiera islámica es muy importante para las clientes en la gestión de empresas y finanzas familiares.

«El PNM AO es el amigo más cercano de los clientes en el campo. Con la adición de esta visión financiera islámica, esperamos que puedan acompañar a los clientes mejor, para que el conocimiento obtenido pueda ser directamente útil en sus vidas cotidianas y sus esfuerzos. En el futuro, PNM continuará presentando una capacitación similar en varias regiones para que más familias sientan los beneficios», dijo Dodot.

PNM cree que el éxito de los negocios de mujeres desfavorecidos no solo es apoyado por el capital, sino también por el conocimiento y la asistencia apropiados. A través de varias iniciativas, incluido el programa Sicicantiks, PNM siempre quiere estar presente para acompañar los pequeños pasos de las madres que luchan por construir una vida mejor para sus familias.

