GazaVIVA – Cantidad periodista que cae como resultado del ataque Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023 ha aumentado a 240 personas, según la autoridad Palestina En el área de bolsillo el sábado (23/23).

La última víctima fue Khaled Mohammed al-Madhoun, un camarógrafo de televisión de Palestina.

El 11 de agosto, Al Jazeera informó la muerte de cuatro de su personal, incluido el famoso reportero Anas Al-Sharif, después de que Israel atacó a una tienda periodista cerca de un hospital en la ciudad de Gaza.

Los residentes pusieron rosas sobre una serie de fotos del periodista de conflictos israelí-hamas en Gaza, Palestina en una acción pacífica en Solo, Java Central, domingo (17/12/2023). Foto : Entre fotos/Maulana Surya/Nym.

El ejército israelí (FDI) reconoció el ataque al pretexto de Al-Sharif trabajó para el grupo de resistencia palestina, Hamas.

Más tarde, Al Jazeera actualizó su informe mencionando el número de personal que murió debido al ataque israelí se convirtió en cinco personas.

Tahsin al-Atal, vicepresidente de la Unión de Periodistas Palestinos, le dijo a Ria Novosti que el número de periodistas que murieron había aumentado a seis.

La muerte de 240 periodistas convirtió a la Guerra del Genocidio Israelí en Gaza el conflicto más mortal para los periodistas en la historia, más allá de la Primera Guerra Mundial I y II (Total 68), la Guerra de Vietnam (63) y la Guerra de Afganistán (127).

El indonesio palestino defendiendo la Alianza Popular (ARI-BP) establece que Israel continúa luchando por silenciar la verdad con el número de periodistas asesinados en la Franja de Gaza.

El presidente del comité de implementación de ARI-BP, Zaitun Rasmin, dijo que el asesinato de periodistas por parte de Israel era «muy atroz».

«Esto muestra que no solo matan a los humanos, sino que quieren matar, silenciar la verdad. No quieren ninguna voz, excepto sus voces», dijo Zaitun en un evento de discusión en Yakarta el 14 de agosto.

La guerra en el camino de Gaza estalló el 7 de octubre de 2023 después de que Hamas lanzó un ataque de cohetes masivo, penetró en la frontera, mató a unas 1,200 personas en Israel y tomó a más de 200 personas como rehenes.

A cambio, IDF lanzó una operación de espada de hierro atacando varios objetivos civiles e imponiendo un bloqueo total de Gaza, incluida la detención del suministro de agua, electricidad, combustible, alimentos y medicamentos.

La batalla que solo ocasionalmente se detuvo por el alto alto el fuego hasta ahora ha matado a más de 61,000 palestinos y alrededor de 1,500 ciudadanos israelíes, y se extendió a Líbano y Yemen, incluso provocó ataques mutuos de misiles entre Israel e Irán. (Hormiga)