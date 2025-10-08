Kuala Lumpur, Viva – Ministerio de Asuntos Exteriores Malasia confirmó la llegada de 23 ciudadanos de Malasia que participan en la misión Flotilla Global Sumud (GSF) que fue liberado después de ser secuestrado por los militares Israel en la misión humanitaria en las aguas Gaza.

EK342 Emirates, que lleva a los 27 voluntarios de Malasia, incluidos cuatro activista Desde el barco del observador y cinco abogados, aterrizaron de manera segura en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur (KLIA), el 7 de octubre de 2025, a las 22.07 (hora de Malasia). El ministerio confirmó que todos los ciudadanos de Malasia estaban seguros y saludables.

Docenas de activistas de Malasia fueron bien recibidos por el Ministro de Asuntos Exteriores de la serie principal del Hajj de Dato, Mohamad Bin Haji Hasan, que representa al Primer Ministro, junto con el Ministro de Comunicación, el Ministro de Educación, el Ministro principal de Selangor, el Viceministro de Vivienda y el Gobierno del Gobierno, el Ministro de Religión, el Moso Regional Federal, el Embasado Turquía, la Autoridad de Negocios del Gobierno, la Autoridad de Secretario del Gobierno, la Autoridad del Gobierno y el Secretario del Gobierno, y la Autoridad del Gobierno y el Gobierno.

«Malasia una vez más expresó su más profundo aprecio al gobierno turco por la facilitación y el apoyo crucial para garantizar un retorno rápido y seguro para los ciudadanos de Malasia que fueron detenidos», escribió el Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia en su declaración el miércoles 8 de octubre de 2025.

«El ministerio también expresó su gratitud a los gobiernos de Jordania, Egipto, Estados Unidos y los países de la ASEAN presente en Tel Aviv por su valiosa asistencia para garantizar el regreso de nuestros ciudadanos de manera segura», continuó

El Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que la embajada de Malasia en Ankara, el Consulado General de Malasia en Estambul y el Consulado General de Malasia en Dubai también desempeñaron un papel importante en ayudar al proceso de repatriación y garantizar el bienestar de los activistas de Malasia durante su tránsito y repatriación.

Malasia continúa monitoreando de cerca a otras flotas bajo la bandera de Freedom Flotilla Coalition (FFC) y Thousand Madleens a Gaza, que actualmente se dirigen a Gaza al traer nueve activistas malayos. Esta misión tiene como objetivo desafiar el bloqueo ilegal y enviar asistencia humanitaria a la gente de Gaza.

«Todas las misiones diplomáticas de Malasia en la región han sido completamente alertadas e instruidas para continuar monitoreando esta misión. Los pasos necesarios se están preparando para superar todas las posibilidades, incluida la posibilidad de detención por parte del régimen israelí», dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.