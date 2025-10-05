23 víctimas del colapso del internado islámico Al Khoziny aún no se encuentran, la evacuación está como se completa mañana

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) Continúa haciendo Evacuación Víctimas en la ubicación de las ruinas del edificio en el internado islámico de Al Khoziny, SidoarjoEast Java se derrumbó el lunes (29/9).

Leer también: Actualizar el colapso del Al Khoziny Sidoarjo Ponpes: 36 personas fueron asesinadas y 27 todavía fueron buscadas



El jefe de la oficina SAR de Surabaya, Nanang Sigit reveló, hasta ahora el número total de víctimas que habían sido evacuadas con éxito por 143 víctimas con el número de muertos alcanzaron 39 personas.

«Dos víctimas fueron evacuadas con éxito. Una parte del cuerpo y un cuerpo fueron levantados con éxito del sector A3», dijo Nanang en Sidoarjo, el domingo 5 de octubre de 2025.

Leer también: La actualización del incidente en Al Khoziny Ponpes: se encontraron 11 cuerpos el sexto día



Nanang reveló que de las 39 víctimas murieron, se descubrió que dos de ellas eran piezas de cuerpo. El proceso de evacuación logró levantar 23 cuerpos dentro de las 24 horas del sábado.



Musala Pondok Pesantren Al Khozyni, Sidoarjo, Java Oriental

Leer también: Forzado a amputar el pie después de la supervivencia: los pilares del Santri Ponpes al Khoziny se derrumbaron



Entonces, admitió que si el proceso de evacuación fue seguido por las condiciones tal como está hoy, entonces se estima que el proceso de evacuación se completará mañana.

«A partir de los datos recopilados por Basarnas basados ​​en el informe familiar de la víctima, todavía hay 23 víctimas que no han sido encontradas. Es decir, con las condiciones actuales, la evacuación matemática se puede completar mañana el lunes (6/10) por la tarde», dijo Nanang.

Pero Nanang todavía enfatizó que los datos sobre el número de víctimas que no habían sido evacuadas no estaban seguros porque ninguna parte podía confirmar el número exacto de víctimas que todavía estaban enterradas.

Además, Nanang también dijo que el proceso de eliminación de los escombros de las ruinas había alcanzado el 75 por ciento y actualmente las ruinas restantes en el sector A2 y A1 todavía están en proceso de nombramiento. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=gtwdh-3x0na