¡228 Mil Judol’s indicados ganadores de asistencia social se han tachado!

Bandung, Viva – Ministro de Asuntos Sociales (Ministro social), Alias syaifullah yusuf Gus ipul dijo hasta 600 mil ganadores de asistencia social (Asistencia social) Indicado para jugar Juego en línea (Judol).

Del total, Gus Ipul dijo que 228 mil de ellos habían sido tachados de la lista de destinatarios de asistencia social.

«Estos datos que obtenemos Ppatk (Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras), después de que venimos y solicitamos confirmación sobre las cuentas de los receptores de asistencia social. De los más de 9 millones de datos de jugadores de juegos de azar en línea, 600 mil de ellos figuran como el destinatario de la asistencia social «, dijo Gus Ipul después de revisar el complejo SRMP 9 Wyataguna Bandung, citado el domingo 10 de agosto de 2025.

Gus Ipul dijo que actualmente el Ministerio de Asuntos Sociales todavía está explorando más alrededor de 375 mil otros nombres en la lista.

Incluyendo peinar el perfil de trabajo y los antecedentes económicos de los destinatarios, teniendo en cuenta que en los datos también encontraron una serie de beneficiarios de asistencia social que trabajan como médicos, empleados de bumn, a miembros legislativos regionales.

«Resulta que muchos de los cuales son reconocimientos al abrir una cuenta son médicos, empleados de bumn, etc.

Gus Ipul admitió que la asistencia social no era correcta en el objetivo en el centro de atención pública.

Incluso como una forma de corrección, el Presidente ha emitido la Instrucción Presidencial (In -Pres) número 4 de 2025 con respecto a la aceleración de la mejora de los datos de los receptores de asistencia social, con la Agencia Central de Estadística (BPS) como Coordinador del Coordinador de actualización de datos de asistencia social nacional.

«Con esta instrucción presidencial, estamos consolidando, continuamos completando los datos de asistencia social. Una forma es verificar el perfil de la cuenta del destinatario, incluido su saldo de ahorro», dijo.

Mientras tanto, relacionado con el informe de 35 miembros de DPRD en Purwakarta que recibieron asistencia social en forma de subsidios salariales, Gus Ipul admitió que esto solo se detectó porque el proceso de consolidación de datos con PPATK solo se había estado ejecutando desde febrero de 2025, pero se aseguró de que seguiera los resultados.

«Solo hemos comenzado la consolidación desde que salió la instrucción presidencial. Somos proactivos, no solo con PPATK sino también con el gobierno local y canalizando a los bancos. Si el público quiere refutar o proponer el nombre del destinatario, puede ser a través de la aplicación de verificación de Bansos sociales», dijo. (Hormiga)