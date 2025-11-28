2200 Guardia de personal conjunto Persija vs PSIM Hot Match, ¡evite GBK si no quiere atascos de tráfico!

Jacarta – Jornada 14 de la Superliga 2025-2026 entre persia Yakarta vs PSIM Yogyakarta seguramente hará calor en el estadio principal Gelora Bung Karno (SUGBK), en el centro de Yakarta, el viernes 28 de noviembre de 2025 por la noche.

Para anticipar posibles vulnerabilidades de seguridad, hasta 2.200 empleado El equipo fue alertado para seguir el desarrollo del partido. Jefe de Sección de Relaciones Público El comisionado de policía de Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, dijo que miles de efectivos estarían estacionados en varios puntos de seguridad.

«Hay 2.200 efectivos de seguridad involucrados», dijo Ruslan a los periodistas el viernes 28 de noviembre de 2024.

El personal desplegado estaba formado por miembros de la policía de Metro Jaya, filas del Grupo de Trabajo de la Policía, BKO TNI, así como elementos del Gobierno Regional como Satpol PP, Dishub, Oficina de Salud y Departamento de Bomberos. Todos los elementos funcionarán según las indicaciones del guardia de seguridad.

Ruslan también apeló a la partidarios no traer petardos, fuegos artificiales, armas punzocortantes ni bebidas alcohólicas. También se pide a los seguidores que cuiden sus pertenencias y estén alerta ante posibles delitos.

«Se espera que todas las partes mantengan siempre la seguridad y el orden para que las actividades puedan desarrollarse de forma segura y ordenada», dijo Ruslan.

Antes del partido que se espera atraiga a decenas de miles de aficionados, la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya también hizo un llamamiento al público para que evite las carreteras circundantes. GBK. El jefe de la Sección de Operaciones de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Robby Hefados, añadió que la notificación se distribuyó a través de las redes sociales oficiales de la policía.

«Sí, hemos informado a toda la comunidad a través de nuestras cuentas de redes sociales que esta noche habrá un partido en GBK», dijo Robby.

Robby explicó que el potencial de atascos era muy grande considerando que el número de entradas vendidas llegó a 60.000. Se prevé que la movilidad de los seguidores creará una densidad significativa en el área de Senayan.

«Por supuesto, esto afectará la densidad y los atascos alrededor de Gelora Bung Karno. Instamos a todas las personas a elegir otra ruta alternativa, si conduce a GBK, a utilizar otra ruta alternativa», dijo.

En cuanto a la ingeniería de tránsito, Robby dijo que el mecanismo sería situacional, dependiendo de las condiciones del flujo de vehículos en el campo.

«Bueno, por supuesto, se implementará un bloqueo o ingeniería de tráfico si la situación ya está lo suficientemente congestionada, no se puede canalizar, entonces hemos comenzado a desviarnos hacia GBK desde Semanggi», dijo.