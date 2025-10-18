210 maoístas, incluido un miembro del comité central, se rinden en Chhattisgarh







Unos 210 cuadros maoístas, incluido un miembro del Comité Central, se entregaron el viernes ante las autoridades en Jagdalpur, Chhattisgarh, lo que la convierte en la mayor rendición masiva en la historia de operaciones antimaoístas en el estado.

Con esto, un total de 238 maoístas abandonaron el camino de la violencia y se unieron a la corriente principal en el estado en los últimos tres días, mientras que otros 28 se rindieron el miércoles. El ministro principal, Vishnu Deo Sai, elogió el acontecimiento y dijo que era un día histórico no sólo para Bastar sino para Chhattisgarh y toda la nación.

los rendidos maoístas entregó 153 armas, entre ellas 19 rifles AK-47, 17 rifles autocargables, 23 rifles INSAS, una LMG (ametralladora ligera) INSAS, treinta y seis rifles .303, cuatro carabinas y 11 lanzagranadas de cañón (BGL), dijo un funcionario policial.

