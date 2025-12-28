21 países condenan el reconocimiento de Israel de Somalilandia como Estado independiente

Doha, EN VIVO – Representantes de 21 países árabes, islámicos y africanos expresaron su firme rechazo a la decisión de Israel de reconocer somalilandia como país independiente. Esta región ha sido separada de Somaliapero no ha recibido el reconocimiento oficial de la comunidad internacional.

Lea también: ¡La clasificación de Indonesia entre los 10 países más religiosos del mundo es inesperada!



Un informe de Anadolu del domingo (28/12/2025), citando una declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar el viernes (26/12/2025), afirmó que la decisión de Israel se consideraba un «precedente grave» que podría amenazar «la paz y la seguridad internacionales».

En la declaración conjunta, los 21 países condenaron enérgicamente las medidas de Israel. Consideran que este reconocimiento es contrario a los principios del derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas que enfatiza la obligación de los países de respetar la soberanía y la integridad territorial de un país.

Lea también: ¡Reveló! ¡Estos 7 países tienen los pasaportes «más débiles» del mundo y a menudo se les niega la entrada a otros países!



La declaración también decía que la decisión de Israel reflejaba una actitud expansionista y mostraba un total y flagrante desprecio por el derecho internacional. Estos países advirtieron que la medida de Israel tenía el potencial de tener un impacto grave en la estabilidad del Cuerno de África y la seguridad en la región del Mar Rojo.

Además de condenar la decisión de Israel, los ministros de Asuntos Exteriores de los 21 países reiteraron su pleno apoyo a la soberanía de Somalia. Rechazan todo tipo de medidas que puedan dañar la unidad de Somalia, su integridad territorial o su soberanía sobre todo el territorio nacional.

Lea también: ¡Emocionante drama de rescate! La Armada india libera a la tripulación de un barco de piratas somalíes



Además, la declaración conjunta también enfatizó su total rechazo a cualquier posible conexión entre el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel y los esfuerzos por expulsar por la fuerza al pueblo palestino de su tierra. Tales intentos, subraya el comunicado, son rechazados incondicionalmente en cualquier forma.

Previamente, el viernes, Israel se convirtió en el primer país del mundo en reconocer oficialmente a Somalilandia como estado soberano. Este paso desencadenó inmediatamente una ola de rechazo por parte de varios países de las regiones de África y Oriente Medio.

Somalilandia no ha recibido reconocimiento internacional desde que declaró su independencia de Somalia en 1991. Sin embargo, la región opera como una entidad administrativa, política y de seguridad independiente de facto.

Hasta ahora, el gobierno central de Somalia no ha podido ejercer un control total sobre la región de Somalilandia. Sin embargo, el liderazgo de Somalilandia tampoco ha logrado obtener reconocimiento internacional por su reclamo de independencia.