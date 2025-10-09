21 niños en la India murieron debido al jarabe tóxico para la tos y el jefe de una empresa farmacéutica fue arrestado

Nueva Delhi, VIVA – Policía India ha detenido al propietario de una empresa farmacéutica tras jarabe medicinal la tos producida en su fábrica se asocia con muerte al menos 21 niñodijeron funcionarios el jueves 9 de octubre de 2025, según lo informado CNA.

Se cree que las víctimas son en su mayoría niños, todos menores de cinco años, que murieron en el estado de Madhya Pradesh durante el último mes después de que les recetaran el jarabe, que estaba contaminado con un veneno mortal.

El jarabe para la tos producido en la India ha estado en el centro de atención mundial en los últimos años, y en varios países se han reportado muertes relacionadas con su consumo, lo que empaña su reputación como el tercer mayor productor de medicamentos y productos farmacéuticos por volumen.

G Ranganathan, de 75 años, fue arrestado el jueves por la mañana en su casa en Chennai por la policía de la ciudad y de la policía estatal de Madhya Pradesh. Fue acusado de homicidio premeditado sin incluir homicidio y falsificación de drogas, dijeron fuentes policiales. AFP e informaron los medios indios.

El jarabe para la tos, vendido bajo la marca Coldrif, es fabricado por Sresan Pharma en una unidad en el estado sureño de Tamil Nadu.

Coldrif, un jarabe para la tos, se receta a los niños para tratar los síntomas del resfriado y la tos, como secreción nasal, estornudos, dolor de garganta y ojos llorosos. Coldrif contiene maleato de clorfeniramina, paracetamol y fenilefrina.

El Ministerio de Salud de la India dijo el sábado que las pruebas realizadas a las muestras mostraron que estaban contaminadas con dietilenglicol (DEG), una sustancia tóxica utilizada en disolventes industriales que puede ser mortal incluso si se ingiere en pequeñas cantidades.

La orden del gobierno central de fecha 18 de diciembre de 2023 señaló que la combinación de dosis fija (FDC) de maleato de clorfeniramina IP 2 mg y fenilefrina HCL IP 5 mg gotas/ml «no debe usarse en niños menores de cuatro años».

La orden, emitida por la Organización Central de Control de Normas de Medicamentos y firmada por el Dr. Rajeev Singh Raghuvanshi, Contralor General de Medicamentos de la India, ordenaba a las empresas «incluir advertencias» a este respecto en las etiquetas y prospectos.

Madhya Pradesh y varios otros estados han prohibido el producto.

Los informes de los medios indios dijeron que la Organización Mundial de la Salud había pedido aclaraciones a los funcionarios indios sobre si el venenoso jarabe para la tos se había exportado a otros países.

Más de 70 niños murieron en Gambia por insuficiencia renal aguda después de consumir jarabe para la tos importado de la India en 2022. En Uzbekistán, 68 niños murieron entre 2022 y 2023 después de consumir otro jarabe contaminado producido en la India.