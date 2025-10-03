21 aniversario, donación de sangre DPD RI ENCENDER ASTA CITA SOCIAL SOLIDARIZY

Yakarta, Viva – Miles de residentes de varias provincias en Indonesia están entusiasmados Senador Cuidado Donantes de sangre que fue celebrado simultáneamente por el Consejo Representativo Regional (DPD) Ri para conmemorar el 21 aniversario (cabaña), viernes 3 de octubre de 2025.

Leer también: Eliminar el contingente de Korpri XVII porpri, Secretario General del DPD: la victoria no es solo una medalla, sino que cuide el buen nombre



La acción social de colaboración con la Cruz Roja de Indonesia (PMI) tuvo lugar en 38 provincias, mostrando una preocupación que pudo unir a la nación sin aislamiento regional e incluso en el país cruzado.

Las actividades de los donantes de sangre se dividen en cuatro subregiones DPD RI. En la subárea occidental I que incluía provincias en Sumatra, se recogieron 505 bolsas de sangre de 541 donantes. Desde Aceh hasta Bangka Belitung, la comunidad, los funcionarios, los sectores privados y los voluntarios participan activamente.

Leer también: El senador, como insta a Trump, pidiendo a Netanyahu proteger la flota global Sumud Flotilla



«Miles de residentes, desde Aceh hasta Papua, han demostrado que la solidaridad social es el poder principal de la nación. Esta acción humanitaria también está en línea con el presidente de Asta Cita, Prabowo, que enfatiza la importancia de la solidaridad nacional. Esperamos que este espíritu continúe creciendo en la cultura social de la gente indonesia», dijo el presidente del DPD del DPD Ri Sultan Baktiar Najamudin.

Del mismo modo, el senador de Lampung Abdul Hakim llamó a esta acción social para fortalecer la solidaridad social como la base de la unidad nacional. Para los jueces, una gota de sangre dada puede salvar muchas vidas.

Leer también: Senador de cuidado de alimentos en South Sulawesi, DPD RI guardia la implementación de Asta Cita Prabowo



En el Subwihayah II (DKI Jakarta, Java Central, Java Central, Di Yogyakarta y NTB) de DKI Jakarta, Java, Java Central, Di Yogyakarta y NTB), las actividades de los donantes de sangre se combinan con controles de salud gratuitos y el examen de ADN del VPH. En Yakarta, participaron alrededor de 100 participantes, en el oeste de Java 80 participantes fueron acompañados por la distribución de la comida barata, mientras que en NTB había 65 participantes con 42 personas que donaron sangre con éxito.

El senador de Dki Yakarta Fahira Idris, Happy Djarot, Dilami Firdaus y Achmad Azran abrieron el evento en Yakarta con una paliza de la pandereta. En Semarang y Yogyakarta, a cada actividad asistieron más de 50 participantes, mostrando el espíritu de cooperación mutua.

Se produjo un momento único en Ternate, North Maluku, cuando un estudiante palestino se unió a donar sangre con otros 50 participantes. En el sureste de Sulawesi había 53 bolsas de sangre de 65 registrantes, el norte de Sulawesi registró a 75 participantes con 50 bolsas de sangre, y en Maluku 58 bolsas de sangre fueron recolectadas con éxito de 60 participantes.

En Papua, las actividades de los donantes de sangre dirigidas por el senador Lis Tabuni en Nabire, Central Papua, para responder a la frecuente ocurrencia de vacíos de caldo de sangre. Los donantes de sangre también tuvieron lugar en Papua, Papúa del Sur, Papua de montaña, Papúa Occidental y el suroeste de Papua, que muestra el compromiso del DPD Ri con la solidaridad social en la tierra de Papua.