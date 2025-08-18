204 edificios dañados, 14 aldeas afectadas

Palu, Viva – Agencia regional de gestión de desastres (Bpbd) Informar daños por infraestructura a 204 edificio Debido a los choques terremoto en el distrito Oficina de correosCentral Sulawesi (Central Sulawesi), el domingo 17 de agosto de 2025.

«Hasta ahora, el Equipo de Reacción Rápida (TRC) continúa realizando la recopilación de datos de campo y los datos presentados aún es dinámico», dijo el lunes el oficial de gestión de desastres de BPBD (POSO Sofyan Sofyan fue contactado desde Palu el lunes.

Explicó que 204 edificios dañados consistían en 101 casas menores dañadas, tres casas dañadas moderadas, 70 graves daños y 30 instalaciones públicas en forma de escuelas, polindes, oficinas de las aldeas y casas de culto.



Edificios dañados El impacto del terremoto de magnitud 6.0 sacudió POSO Central Sulawesi

A partir de este incidente, alrededor de 14 pueblos afectados/Kelurahan, a saber, Tiwia, Ueralulu, Masamba, Tokorondo, Lape, Bega, Towu, Masani y Tabalu Village en el distrito de POSO PESIIR. Luego, la aldea de Padalembara, Patiwunga, Tangkura, el distrito POSO PISIR Selatan y el pueblo de Kilo en el distrito POSO PISIRIR UTARA.

«Nuestro informe recibió nueve víctimas sufrieron heridas graves para someterse a una cirugía en el Hospital POSO (RS), una víctima en condición crítica, y otra persona murió el domingo por la noche», dijo Sofyan.

Mientras que siete lesiones menores en el tratamiento en POSO Hospital, 10 lesiones menores recibieron tratamiento en el Centro de Salud de Tokorondo, luego la Oficina de Salud Local (Dinkes) manejó 12 lesiones menores en el Ubicación (Dinkes), y otras ocho lesiones menores en el Centro de Salud de Tangkura.

«Alrededor de 89 pacientes con el hospital POSO se vieron obligados a ser evacuados en la tienda BNPB en el patio del hospital porque las réplicas aún ocurren», dijo.

El BPBD local insta a los residentes a mantener la calma y el gobierno regional (PEMDA) continúa actualizando la información más reciente en el campo.

Las necesidades urgentes en una emergencia, a saber, carpas, lonas, luces tácticas, mantas, alfombrillas para dormir, comida rápida, equipos para bebés, medicamentos y vehículos operativos de apoyo. (Hormiga)