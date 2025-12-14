2026 Registro de candidatos PPIH cerrado, carga de archivos extendida el 15 de diciembre de 2025

Jacarta – El Ministerio de Hajj y Umrah de Indonesia recuerda a los candidatos a Oficial Organizador del Hajj de Arabia Saudita (PPIH) de 2026 que completen inmediatamente el proceso de registro. La inscripción para candidatos a oficiales del Hajj a nivel central se cerró el 14 de diciembre de 2026.

Esta información fue transmitida a través de la cuenta oficial de Instagram del Ministerio del Hayy y la Umrah. En el anuncio, el ministerio también afirmó que había una extensión del tiempo para cargar los documentos requeridos.

Para el proceso de carga de expedientes, se amplía el plazo hasta el 15 de diciembre de 2026. Esta prórroga se otorga para que los solicitantes tengan la oportunidad de completar todos los documentos requeridos según las disposiciones de selección.

«Assalamualaikum al #JemaahHaji, para los candidatos registrados PPIH 2026«, se cerrará inmediatamente el 14 de diciembre de 2026. La carga de archivos se ampliará hasta el 15 de diciembre de 2026», se lee en el anuncio citado en el Instagram del Ministerio del Haj, el domingo (14/12/2025).

El Ministerio insta a todos los candidatos del PPIH a garantizar la integridad y validez de sus expedientes antes del plazo especificado. También se pide a los solicitantes que no retrasen el proceso de carga de documentos para evitar problemas técnicos al final del período de inscripción.

La selección PPIH de Arabia Saudita a nivel central de 2026 se abrió anteriormente el 8 de diciembre de 2025 con servicios congregacionales en varios sectores. Este proceso de selección es parte de los esfuerzos del gobierno para preparar oficiales del Hajj que sean profesionales y tengan integridad al servir a los peregrinos indonesios.

El Ministerio del Hajj y la Umrah también enfatizó que toda la información oficial sobre la selección del PPIH de 2026 sólo se transmite a través de los canales oficiales del Ministerio del Hajj. Se recomienda al público que tenga cuidado con las informaciones inválidas o los bulos que circulan fuera de los canales oficiales.