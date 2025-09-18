2026 Predicciones de los Oscar Best Director

Variedad Circuito de premios La sección es el hogar de todas las noticias de premios y contenido relacionado durante todo el año, con lo siguiente: las predicciones oficiales para los próximos Oscar, EmmysCeremonias de premios Grammys y Tony, comisariada por Variedad Editor de premios senior Clayton Davis. Las páginas de predicción reflejan la clasificación actual en la carrera y no reflejan las preferencias personales para ningún contendiente individual. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), las competiciones son fluidas y están sujetas a cambios basados ​​en el zumbido y los eventos. Las predicciones se actualizan todos los jueves.

Patrick Hoelck

Comentario del mejor director de los Oscar (actualizado el 18 de septiembre de 2025): Por primera vez en la historia de los Premios de la Academia, dos mujeres que ya han ganado el mejor director podrían encontrarse frente a una segunda estatuilla.

Chloé Zhao, quien hizo historia con su victoria para «Nomadland» (2020) está de vuelta en la carrera con «Hamnet», una adaptación poética de la novela de Maggie O’Farrell sobre el dolor, el arte y el legado. Mientras tanto, Kathryn Bigelow, la primera mujer en ganar el Oscar de dirección de «The Hurt Locker» (2009) ha regresado con el explosivo thriller político «A House of Dynamite», una historia de cuenta regresiva de 18 minutos que se desplaza de una amenaza nuclear.

Si ambas nominaciones a la tierra de las mujeres, el 98 ° Premios de la Academia podrían marcar un enfrentamiento raro e innovador: dos ganadores anteriores en una categoría que durante casi un siglo estuvo dominada exclusivamente por los hombres.

El «Hamnet» de Zhao, recién capturando el Premio al People’s Choice del Festival Internacional de Cine de Toronto, ha saltado al estado de Frontrunner. Ese honor ha servido históricamente como un predictor confiable para la mejor imagen y el reconocimiento de director, con ganadores recientes como «Green Book» en Oscar Glory. Zhao también está reforzado por pesos pesados ​​de la industria como los ganadores del Oscar Sam Mendes y Steven Spielberg, que se encuentran entre el equipo productor.

Mientras tanto, Bigelow se ha reafirmado como una de las principales cineastas en tensión después de casi una década de la pantalla. «A House of Dynamite» se estrenó a críticas entusiastas por su ritmo de nudillo blanco y su elenco de conjunto dirigido por Idris Elba y Rebecca Ferguson.

Pasando sobre ambas mujeres es la inminente sombra de Paul Thomas Anderson, el venerado autor cuya nueva película, «One Battle After Otro», ha encendido algunas de las críticas más apasionadas de su carrera. La comedia de crímenes de acción, con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti, Regina Hall y Teyana Taylor, actualmente se encuentra en un 97% en Rotten Tomatoes y cuenta con un 96 casi perfecto en el metacrítico. Algunos de los partidarios de Hollywood de Anderson ya están golpeando la batería para el cineasta, incluido Spielberg, quien ha sido muy vocal en sus elogios, y coincentalmente es un productor de Zhao, que también está en la carrera.

A pesar de 11 nominaciones al Oscar en su filmografía, Anderson aún no ha asegurado una victoria. ¿La narrativa «retrasada» funcionará para el autor de manera similar a la exitosa campaña para Martin Scorsese hace casi 20 años con «The Departed» (2006)?

La temporada no se trata solo de que regresen ganadores y leyendas atrasadas. Ryan Coogler, que montaba la ola de aclamación crítica y el éxito de la taquilla para los «pecadores», todavía se considera un contendiente formidable. El alumno de Marvel hizo historia cuando «Black Panther» (2018) se convirtió en la primera película de superhéroes nominada a la Mejor Película. Más tarde, fue nominado como productor de «Judas and the Black Messiah» (2021). Ahora, los observadores de la industria están considerando si Coogler podría romper otro techo y convertirse en el primer director negro en ganar el Premio de la Academia.

Sin embargo, la mejor carrera de director rara vez no tiene sorpresas. La próxima historia de amor de Craig Brewer «Song Sung Blue», que se inclinará en el Festival de Cine de AFI, podría llamar la atención para los votantes y audiencias convencionales. Al mismo tiempo, el próximo «Marty Supreme» de Josh Safdie de A24, protagonizado por Timothee Chalamet podría colarse en la conversación.

También en la placa A24 está Benny Safdie, el hermano de Josh, también hace su debut como director en solitario con «The Smashing Machine» con Dwayne Johnson y Emily Blunt, quien ya tiene un galardón de alto perfil de Venecia, donde ganó el león de plata por dirigir.

Veamos cómo toma forma la carrera.

Nota: Todos los títulos, fechas de lanzamiento, estudios y clasificaciones de categorías enumeradas están sujetas a cambios.