2026 Predicciones de las mejores actriz de los Oscars Oscar

«Valor sentimental»

Cortesía de IMBD

Comentario de la Mejor Actriz de los Oscar (actualizado el 12 de septiembre de 2025): Estamos comenzando. La carrera de la mejor actriz parece ser muy pesada en términos de contendientes, pero las selecciones de campaña finalmente determinarán las mejores posibilidades de reconocimiento para algunas de estas damas.

Liderando la manada está el giro potente de Jessie Buckley en la adaptación de Chloé Zhao de «Hamnet», que sorprendió al público en Telluride y Toronto, y parece ser el favorito temprano que viene después de su primer nomano para «The Lost Daughter» (2022). El drama de Focus Feature ofrece actuaciones desgarrador de Buckley, así como coprotagonista Paul Mescal. La adaptación de Zhao de la novela de Maggie O’Farrell está emergiendo como un importante contendiente de Oscar en múltiples categorías, y Buckley podría ser la clave que mantiene la campaña intacta.

Muy cerca está Renate Reinsve en el «valor sentimental» de Joachim Trier, que se estrenó como un importante contendiente de premios en Cannes antes de hacer paradas en los festivales de otoño. El drama noruego sirve como seguimiento de Trier a «La peor persona del mundo», que ganó la mejor actriz de Reinsve en Cannes y obtuvo dos nominaciones al Oscar. Noruega ya ha seleccionado «valor sentimental» como su presentación oficial para la característica internacional, y Neon le está dando un gran impulso de premios, que ofrece reinsventar el impulso necesario.

Cynthia Erivo sigue siendo un comodín intrigante para la secuela musical de Jon M. Chu, «Wicked: For Good», con su Elphaba aún invisible, pero con una anticipación considerable dada su nominación anterior al Oscar y la base de admiradores incorporados del musical.

Y luego dos actuaciones podrían enfrentar preguntas de colocación de categorías que afectarían sus lugares en la carrera. El venerado trabajo de Emma Stone, ganadora del Oscar en «Bugonia» de Yorgos Lanthimos, el dominio de las características de enfoque solidificadas en Telluride. Al mismo tiempo, el papel de Kate Hudson en «Song Sung Blue» de Craig Brewer cerrará AFI, que potencialmente ofrece un impulso de finales de temporada dependiendo de si las campañas apuntan a liderazgo o categorías de apoyo. Se rumorea que Hudson es un posible spoiler (especialmente después de ver el trailer), lo que podría traer al ex nominado al Oscar su segundo asentimiento después de «casi famosa» (2001).

También tenemos a Sydney Sweeney en nuestro radar, que podría correr por su película biográfica «Christy», a pesar de las críticas mixtas. Lo mismo ocurre con la ganadora del Premio de la Academia, Julia Roberts, quien es la mejor parte de su drama Luca Guadagnino «After the Hunt». Y nunca cuente otras A-listers como Jennifer Lawrence de «Die, My Love» de Lynne Ramsay o Laura Dern, que puede obtener un impulso de «Jay Kelly» de Noah Baumbach, y obtener un ascensor por su próximo trabajo en «¿Está» en Bradley Cooper? » que se dice que es un papel principal.

Sigue viendo este espacio para obtener más actualizaciones a medida que todo se desarrolla.

Nota: Todos los títulos, fechas de lanzamiento, estudios y clasificaciones de categorías enumeradas están sujetas a cambios.