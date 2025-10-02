2026 Oscar las mejores predicciones de guiones originales

Variedad Circuito de premios La sección es el hogar de todas las noticias de premios y contenido relacionado durante todo el año, con lo siguiente: las predicciones oficiales para los próximos Oscar, EmmysCeremonias de premios Grammys y Tony, comisariada por Variedad Editor de premios senior Clayton Davis. Las páginas de predicción reflejan la clasificación actual en la carrera y no reflejan las preferencias personales para ningún contendiente individual. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), las competiciones son fluidas y están sujetas a cambios basados ​​en el zumbido y los eventos. Las predicciones se actualizan todos los jueves.

Oscar Best Original Screenplay Commenty (actualizado el 2 de octubre de 2025): Si te preguntas qué tipo de historias podría estar celebrando esta temporada de premios, la respuesta es básicamente «todas ellas».

Los temas de la carrera de Oscar del guión original realmente lo tienen todo. Rebotando de cuentos de hermanos en «pecadores» a hermanas en «valor sentimental», divorcios desordenados en «¿está esto en?» Y el deslumbrante caos de Tinseltown en «Jay Kelly». Los adictos políticos obtienen ayuda de la corrupción del gobierno a través de «fue solo un accidente» y «el agente secreto», mientras que «una casa de la dinamita» hace una pregunta alegre: ¿qué pasa si la humanidad está condenada?

La verdadera diversión viene en los comodines de la categoría. La recién llegada Eva Victor podría bloquear la fiesta con «Lo siento, bebé», lo que demuestra que no necesita décadas de créditos para ganar atención crítica. Los fanáticos del horror finalmente podrían ver que el género obtiene su debido «armas», que podría emparejarse bien con «pecadores». También tenemos «Roofman», que dramatiza la verdadera historia de un ladrón que vivió dentro de un juguete en nosotros durante todo un año.

Algunos de los nominados de este año podrían provenir de Variedad Lista de guionistas para observarAcabo de anunciar con personas como Austin Kolodney, quien reúne una historia tensa y fascinante en «Dead Man’s Wire» de Gus Van Sant, o Danya Jiménez y Hannah McMechan, dos de los cuatro escribas del éxito de Netflix «Kpop Demon Hunters».

