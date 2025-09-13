2026 Oscar las mejores predicciones de actriz de apoyo

Variedad Circuito de premios La sección es el hogar de todas las noticias de premios y contenido relacionado durante todo el año, con lo siguiente: las predicciones oficiales para los próximos Oscar, EmmysCeremonias de premios Grammys y Tony, comisariada por Variedad Editor de premios senior Clayton Davis. Las páginas de predicción reflejan la clasificación actual en la carrera y no reflejan las preferencias personales para ningún contendiente individual. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), las competiciones son fluidas y están sujetas a cambios basados ​​en el zumbido y los eventos. Las predicciones se actualizan todos los jueves.

Beso de la mujer araña

© Credit Ana Carballosa. Cortesía de AE ​​Ops, LLC y Mohari Media US, LLC.

Los mejores comentarios de la actriz de reparto de los Oscar (actualizado el 12 de septiembre de 2025): Cualquier actriz que tenga ganas de ganar la categoría de actriz de reparto, siéntete libre. No tengo idea de quién es el favorito.

Las principales predicciones de las principales son Emily Blunt para «The Smashing Machine», con el drama A24 que la coloca como una contendiente viable que viene después de su «Oppenheimer» (2023) Nom. También en la mezcla está la nominada del año pasado, Ariana Grande, cuya actuación como Glinda en «Wicked: For Good» continúa ganando popularidad, con elogios tempranos más positivos que circulan a medida que el gigante musical de Universal genera impulso hacia su lanzamiento de noviembre.

La categoría presenta a varios artistas veteranos que buscan reconocimiento. Lo creas o no, Glenn Close podría volver a la disputa de premios con «Wake Up Dead Man» de Netflix, la última entrega en la franquicia «Knives Out». Gwyneth Paltrow emerge como un contendiente potencial con el «Marty Supreme» de A24, marcando su regreso a un trabajo dramático serio después de años enfocados en sus empresas de estilo de vida.

Warner Bros. seguramente tendrá que hacer malabarismos con múltiples candidatos con Hailee Steinfeld y Wunmi Mosaku de «pecadores» y el trío de Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti de «una batalla tras otra». El estudio está planeando campañas agresivas en todas las categorías para la Epic de Paul Thomas Anderson. Y no olvides la nominada anterior del Oscar Amy Madigan, quien tiene a sus ardientes admiradores del éxito de verano «Armas».

Jennifer López obtuvo sus críticas más fuertes en años en Sundance para «Kiss of the Spider Woman», la adaptación musical de Bill Condon que Lionsgate y las atracciones en la carretera lanzarán este otoño.

Y, por supuesto, quedan dos comodines: el trabajo de Emma Stone en «Bugonia» de Focus Feature y la actuación de Kate Hudson en «Song Sung Blue», ambos enfrentan decisiones de colocación de categorías que podrían remodelar drásticamente la carrera dependiendo de si las campañas apuntan o la consideración de apoyo.

Cualquier otra conjetura es un juego justo.

Nota: Todos los títulos, fechas de lanzamiento, estudios y clasificaciones de categorías enumeradas están sujetas a cambios.