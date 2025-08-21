2026 Oscar las mejores predicciones de actores

Variedad Circuito de premios La sección es el hogar de todas las noticias de premios y contenido relacionado durante todo el año, con lo siguiente: las predicciones oficiales para los próximos Oscar, EmmysCeremonias de premios Grammys y Tony, comisariada por Variedad Editor de premios senior Clayton Davis. Las páginas de predicción reflejan la clasificación actual en la carrera y no reflejan las preferencias personales para ningún contendiente individual. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), las competiciones son fluidas y están sujetas a cambios basados ​​en el zumbido y los eventos. Las predicciones se actualizan todos los jueves.

‘El agente secreto’

Cortesía del Festival de Cine de Cannes

Comentario del mejor actor de los Oscar (actualizado el 21 de agosto de 2025): A-listers, nominados anteriores al Oscar y los artistas que hace mucho tiempo esperan estar al frente y al centro de esta próxima temporada de premios.

Se espera que los festivales de cine de Venecia y Telluride debuten en el trabajo de transformación de Dwayne Johnson en «The Smashing Machine» de Benny Safdie, Jesse Plemons en el retorcido mundo de Yorgos Lanthimos «» Tipos de amabilidad «y una doble dosis de Oscar Isaac de Guillermo del Monster Drama» Frankenstein «y JuliAntatation de la mano de Guillermo del Del Toro de» Frankenstein «y JuliAntatation of GuillerMel of GuillerMel of Guiller Dante «, que todavía busca la distribución de nosotros.

El Festival de Cine de Cannes ya ha entregado algunos nombres que estarán en discusiones de premios, incluido el ganador del mejor actor Wagner Moura de Kleber Mendonça Filho, thriller político brasileño «The Secret Agent».

Desde la primera mitad del año, Michael B. Jordan busca finalmente obtener su primera nominación para su doble papel en el thriller sobrenatural de Ryan Coogler «Sinners». Después de desaire para la «Estación Fruitvale» y «Black Panther», la estrella multi-hyphenate está muy atrasada por el reconocimiento.

Sony Pictures Classics

El Oscar Darlings anterior entrará en la refriega, incluido el tres veces ganador del Oscar Daniel Day-Lewis, quien sale de la jubilación para el drama de su hijo Ronan Day-Lewis «Anemone», que también coescribió. Russell Crowe busca hacer su regreso triunfal a la alineación de premios más de 20 años después de «una hermosa mente» con el drama del Holocausto «Nuremberg», dirigida por James Vanderbilt y coprotagonizada por Rami Malek.

Vale la pena observar docenas de otros nombres notables, incluido el ganador del Oscar Leonardo DiCaprio en «One Battle Afther» de Paul Thomas Anderson, Channing Tatum como un ladrón de Toys R ‘US en el «Roofman» de Derek Cianfrance y Jeremy Allen White como el icónico cantante Bruce Springsteen en la película biológica de Derek de Derek desde ahora «, dirigida por la directada por la directada por la directada por la escocera.

Nota: Todos los títulos, fechas de lanzamiento, estudios y clasificaciones de categorías enumeradas están sujetas a cambios.