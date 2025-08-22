2026 Oscar las mejores predicciones de actores de apoyo

Variedad Circuito de premios La sección es el hogar de todas las noticias de premios y contenido relacionado durante todo el año, con lo siguiente: las predicciones oficiales para los próximos Oscar, EmmysCeremonias de premios Grammys y Tony, comisariada por Variedad Editor de premios senior Clayton Davis. Las páginas de predicción reflejan la clasificación actual en la carrera y no reflejan las preferencias personales para ningún contendiente individual. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), las competiciones son fluidas y están sujetas a cambios basados ​​en el zumbido y los eventos. Las predicciones se actualizan todos los jueves.

Oscars Mejor comentario del actor de apoyo (actualizado el 22 de agosto de 2025): La carrera de actores de apoyo de este año podría ofrecer una mezcla saludable de estrellas de renombre familiar para el público en general y los queridos actores de personajes que se presentan mucho por el reconocimiento del Oscar.

Cerca de la parte superior de la lista se encuentra la actuación muy esperada de Adam Sandler en el drama «Jay Kelly» de Hollywood de Noah Baumbach, que se lanzará en Netflix. Si bien es ampliamente conocido por su trabajo cómico, Sandler ha coqueteado con la atención de los Oscar en las últimas dos décadas con giros aclamados en el «amor» de Paul Thomas Anderson, «Gems» de los hermanos Safdie y, más recientemente, el «Hustle» de Jeremiah Zagar, que lo ganó una nominación de caída. En «Jay Kelly», interpreta a un experimentado gerente de Hollywood para una estrella de cine ficticia, interpretada por George Clooney. El Buzz temprano sugiere que Sandler puede dirigirse a una carrera de premios importantes, tal vez haciéndose eco de la trayectoria de Robert Downey Jr. con «Oppenheimer» en 2023. La película se estrena en Venecia, y se esperan más se esperan a medida que se desarrollan la temporada de premios.

Standing in Sandler’s Way es el primero favorito: el actor de personajes sueco Stellan Skarsgård, un veterano de 74 años conocido por sus múltiples colaboraciones con Lars Von Trier. Skarsgård obtuvo elogios críticos de Cannes por su actuación en el «valor sentimental» de Joachim Trier, otra película que explora los temas de la película y el legado personal.

Más allá de esos dos nombres, existe una creciente anticipación sobre el giro transformador de Jacob Elordi como el monstruo en la adaptación épica de Guillermo del Toro de «Frankenstein».

El nominado al Oscar Paul Mescal también entra en la conversación con una actuación potencialmente cambiante de categorías como William Shakespeare en «Hamnet» de Chloé Zhao. Si la adaptación sigue de cerca la novela, puede estar mejor posicionado en el apoyo, especialmente con otro papel de alto perfil en «The History of Sound» de Oliver Hermanus, que se estrenó en Cannes.

Siempre hay espacio para estrellas y recién llegados, como Aidan Delbis, un actor neurodivergente que se dice que mantiene su propio frente Jesse Plemons y Emma Stone en «Bugonia» de Yorgos Lanthimos. Leo Woodall, apareciendo en dos proyectos importantes este año, también podría hacer olas, particularmente con su papel en el drama del Holocausto de James Vanderbilt «Nuremberg».

Cuando se trata del género de terror, el apoyo de la academia sigue siendo cauteloso, aunque las excepciones recientes como «la sustancia» muestran signos de cambio. Aún así, la vigorizante película de Ryan Coogler «Sinners» puede desafiar las expectativas, con hasta dos o tres actores que buscan reconocimiento, incluidos Delroy Lindo, Jack O’Connell y Musical Breakout Miles Caton, todos dignos de consideración seria.

Este también podría ser el año que los actores pasados ​​por alto finalmente obtienen su debido. Esa narración puede ayudar a Idris Elba, que se dice que es un destacado en «A House of Dynamite» de Kathryn Bigelow, así como Michael Stuhlbarg, que se informa que ofrece más de lo habitual de un impacto habitual en una escena en Luca Guadagnino «After the Hunt». (Recuerda «Llámame por tu nombre» y «¿Bones y todos?»)

Por supuesto, el paisaje cambiará drásticamente una vez que Venecia y Telluride comenzarán la próxima semana. Hasta entonces, todo lo que podemos hacer es trazar un campo en constante evolución, porque en la temporada de Oscar, todo puede cambiar de la noche a la mañana.

Nota: Todos los títulos, fechas de lanzamiento, estudios y clasificaciones de categorías enumeradas están sujetas a cambios.