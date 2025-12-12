2026 es sólo cuestión de días, ¡aquí tienes los trucos para adelgazar rápidamente sin sufrir!

VIVA – A principios de cada año, muchas personas se deciden a mejorar su salud y perder peso. peso corporal. Generalmente el entusiasmo es grande al principio, pero poco a poco pierde el rumbo porque los métodos utilizados son demasiado estrictos o demasiado complicados.

De hecho, el control del peso será más exitoso si los hábitos diarios apoyan al cuerpo, no lo sobrecargan. Los siguientes principios pueden ayudar a establecer una rutina práctica que durará todo el año. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen explicado por el Director Principal de Cirugía Robótica y Laparoscópica del Max Super Specialty Hospital, Patparganj, Nueva Delhi, Dr. Ashish Gautam.

Establece objetivos que tu cuerpo sea capaz de seguir

Mucha gente toma resoluciones con objetivos demasiado extremos. Cuando el número en la balanza no avanza rápidamente, surge la frustración y se abandonan los planes. En realidad, el cuerpo funciona mejor si los cambios se realizan gradualmente. Un ritmo estable y seguro ayuda a mantener la masa muscular y a mantener el metabolismo. Cuando el objetivo es realista, llevarlo a cabo se vuelve más fácil y menos estresante.

No asumas que un error significa un fracaso total

Muchos fracasos dietéticos se deben a una mentalidad rígida. Un momento en el que se come en exceso o se salta el ejercicio a menudo se considera una señal de que todo el negocio está condenado al fracaso. De hecho, el cuerpo no funciona así. Los patrones diarios son mucho más importantes que las elecciones ocasionales. El objetivo es ser coherente en la dirección correcta, no ser perfecto. Una vez que una persona se aleja de la mentalidad de “todo o nada”, volver al camino de la dieta se vuelve más fácil sin sentirse culpable.

Elige una dieta que se adapte a tu vida diaria

Las dietas extremas muchas veces fracasan porque no se ajustan a la situación real. Las comidas familiares, las vacaciones o los viajes pueden fácilmente alterar una dieta demasiado restrictiva. Es mejor centrarse en platos equilibrados y porciones razonables. De hecho, existen muchos platos caseros adecuados para controlar el peso: dal, verduras, yogur, cereales integrales y fruta. El problema suele radicar en el exceso de aceite, demasiados snacks y porciones demasiado grandes. Es más fácil vivir con estos pequeños cambios sin cambiar su cultura alimentaria.