2026 acaba de comenzar, las motos Honda ya reciben descuentos

Jacarta – honda traer de vuelta el programa promoción interesante a principios de 2026 para el segmento de scooters. Tres modelos populares, a saber, Honda Vario 160, PCX 160 y New ADV 160, reciben descuentos con varios beneficios adicionales.

Este programa de promoción está dirigido a consumidores minoristas con un esquema de compra. crédito. Además del descuento de precio, Honda también ofrece una bonificación por reducir el plazo de la cuota y aceite gratis hasta cuatro veces.

Basado en información recibida por VIVA Automotive de paseos en hondaEl miércoles 7 de enero de 2026, el primer modelo en recibir una promoción es el Honda Vario 160. Este scooter con motor de 160 cc obtiene un descuento en crédito de hasta 2.200.000 IDR durante el período de enero de 2026.

La promoción Honda Vario 160 se aplica específicamente a compras a crédito. Los consumidores pueden disfrutar de un descuento máximo en las cuotas de 2,2 millones de IDR más una reducción en el plazo de las cuotas de hasta cuatro veces y cuatro veces el petróleo gratis.

A modo de ejemplo, el precio en carretera de Yakarta del Honda Vario 160 se registra en 28.342.000 IDR. Con este programa las cuotas se vuelven más ligeras y el plazo del crédito puede ser más corto.

El siguiente modelo es el Honda PCX 160, conocido como scooter premium. Honda brinda soporte de ventas con un descuento total de hasta 1.700.000 IDR para los tipos ABS y Roadsync.

El programa de promoción Honda PCX 160 también se aplica a compras a crédito. Los consumidores obtendrán un descuento en el plazo de la cuota de hasta cuatro veces, así como un bono gratuito de cuatro veces el petróleo.

El precio en carretera del Honda PCX 160 es de 39.778.000 IDR. Con este apoyo a las ventas, la diferencia en los costos iniciales que los consumidores tienen que pagar se vuelve más eficiente.

Mientras tanto, el Honda New ADV 160 también está en la lista de scooters que recibirán descuentos a principios de año. Esta motocicleta de estilo aventurero obtiene un descuento en crédito de hasta 2.000.000 IDR.

La promoción Honda New ADV 160 incluye descuentos en cuotas y reducciones de plazo de hasta cuatro veces. Los consumidores también obtienen cuatro bonos de petróleo gratis durante el período del programa.

El precio en carretera del Honda New ADV 160 se registra en 37.459.000 IDR. Este programa hace que el ADV 160 sea aún más atractivo para los conductores que desean un scooter con una apariencia elegante.

Todos los descuentos nominales ofrecidos en esta promoción incluyen el 11 por ciento de IVA. El programa es válido hasta enero de 2026 y puede variar según la política del distribuidor.