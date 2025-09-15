2025 WAQF LEY: SC permanece disposiciones clave, se niega a detener toda la Ley







El Tribunal Supremo El lunes, quedó varias disposiciones clave de la Ley WAQF (enmienda) de 2025, incluida la cláusula que requiere que una persona haya practicado el Islam durante los últimos cinco años antes de dedicar la propiedad como WAQF, informó la agencia de noticias PTI.

Sin embargo, el tribunal de Apex se negó a poner toda la ley en espera.

«Hemos sostenido que la presunción siempre está a favor de la constitucionalidad de un estatuto y la intervención solo se puede hacer en los casos más raros», un banco de Presidente del Tribunal Supremo BR Gavai Y el juez Augustine George Masih dijo en su orden interino.

El tribunal también detuvo los poderes otorgados a los coleccionistas para juzgar las propiedades de WAQF y abordó la participación de los no musulmanes en las juntas de WAQF, lo que dirigió que el Consejo Central de WAQF no debería tener más de cuatro miembros no musulmanes de 20, y las Juntas de WAQF estatales no más de tres de 11, informaron PTI.

«El banco ha considerado el desafío prima facie para cada sección de la nueva ley y descubrió que no se hizo ningún caso para mantener disposiciones enteras del estatuto. Sin embargo, algunas secciones necesitan cierta protección», dijo CJi Gavai.

También enfatizó que las instrucciones eran intermedias y no evitarían a los peticionarios o al gobierno Al presentar argumentos completos en la audiencia final, informó PTI.

Secciones clave que permanecen en la Ley

Sección 3 (R): El requisito de que una persona debe haber practicado el Islam durante cinco años antes de dedicar la propiedad, ya que WAQF se ha quedado hasta que las reglas estatales se enmarcan para determinar qué constituye «practicar musulmán». La orden señaló que sin tales reglas, la disposición podría conducir a un poder arbitrario.

Sección 3C: El Tribunal permaneció en la condición de la Sección 3C (2), que consideró una propiedad que no es WAQF a menos que un oficial gubernamental no confirmara la invasión. También se suspendieron las secciones 3C (3) y 3C (4), que autorizaron a los oficiales a declarar propiedades como tierras gubernamentales y directas de Waqf para corregir registros. «Permitir que el recaudador determine los derechos en contra de la separación de poderes; el ejecutivo no puede determinar los derechos de los ciudadanos», dijo el banco. Hasta que el Tribunal WAQF adjudica los títulos de propiedad bajo la Sección 83, la posesión y los registros no pueden ser perturbados, aunque no se pueden crear derechos de terceros durante la investigación

Participación no musulmana en las juntas de WAQF: el tribunal se negó a permanecer en las disposiciones pero impuso límites. Mientras que la Sección 23, que se ocupa de las citas del CEO, permanece intacta, el banco dirigió que, en la medida de lo posible, el CEO debe ser designado de la comunidad musulmana.

El tribunal también se negó a interferir con la disposición que exige el registro de WAQFS, señalando que existía bajo las legislaciones de 1995 y 2013.

Waqf se refiere a una dotación hecha por un musulmán con fines caritativos o religiosos, como construir mezquitas, escuelas, hospitales u otras instituciones públicas. Las propiedades de WAQF son inalienables: no se pueden vender, dotarse, heredar o gravar.

La Corte Suprema había reservado sus órdenes el 22 de mayo en tres cuestiones clave: poderes para denotificar propiedades declaradas como Waqf, la composición de las juntas estatales de WAQF y el Consejo Central de Waqf, y el estado de una propiedad WAQF durante la investigación de un recaudador.

La Ley de Waqf (Enmienda), 2025, fue notificada por el Centro El 8 de abril después de que el presidente Droupadi Murmu le dio consentimiento el 5 de abril. El Lok Sabha y Rajya Sabha aprobaron el proyecto de ley el 3 y 4 de abril respectivamente.

