2025 US Open: Favoritos de apuestas que se dirigen al primer día

La acción de la primera ronda está a la vuelta de la esquina en Flushing Meadows, y con anticipación en su máximo histórico, es hora de echar un vistazo a las últimas probabilidades de apuestas que se dirigen al golpe final del año.
En el lado de los hombres, número 1 del mundo Jannik Sinner buscará defender su título y 2,000 puntos de clasificación, luego de una jubilación del primer set contra Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Cincinnati el lunes.
En el lado de las mujeres, el número 1 del mundo Aryna Sabalenka Buscará defender su título y cerrar el año con un golpe después de quedarse corto en las semifinales de Wimbledon y las finales de Roland Garros y el Abierto de Australia. ,
2025 US Open ATP Favoritos de apuestas: Sinner y Alcaraz lideran el paquete
En ambos Fanduel y DrogadictosNosotros, como era de esperar, vemos a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz sentados cómodamente antes del resto del campo, seguido de los 24 veces GRAND SLAM CAMPE Novak Djokovic.
Entre los cinco principales también vemos algunos nombres notables como el ganador del National Bank Open Ben SheltonNo. 3 del mundo Alexander Zverev. Completando los diez mejores, tenemos el No. 5 del mundo Jack Draper, No. 4 del mundo Taylor Fritz2021 US Open Ganner Daniil Medvedevy el número del mundo 10 y 11, Lorenzo Musetti Y Runa Holger.
A continuación puede ver las últimas probabilidades de apuestas de ATP US Open para ambos libros deportivos:
Nota: Probabilidades actuales a partir de la publicación.
FANDUEL – 2025 GANADOR ATP
- Jannik Sinner: +115
- Carlos Alcaraz: +200
- Novak Djokovic: +1600
- Ben Shelton: +1700
- Alexander Zverev: +1800
- Jack Draper: +2200
- Taylor Fritz: +2700
- Daniil Medvedev: +8000
- Holger Rune: +10000
- Lorenzo Musetti: +10000
- Alexander Bublik: +10000
- Jakub Pensik: +10000
- Karen Khachanov: +10000
DraftKings – Ganador de 2025 ATP
- Jannik Sinner: +110
- Carlos Alcaraz: +175
- Novak Djokovic: +1400
- Ben Shelton: +1800
- Jack Draper: +2000
- Alexander Zverev: +2200
- Taylor Fritz: +3000
- Daniil Medvedev: +6000
- Alex de Minaur: +8000
- Jakub Menic: +10000
- Lorenzo Musetti: +10000
- Karen Khachanov: +10000
- Holger Rune: +10000
- Frances Tiafoe: +10000
- Tommy Paul: +10000
2025 US Open WTA Favoritos de apuestas: IGA Swiatek bordea el campeón defensor Sabalenka
Dirigiéndose al US Open, seis veces campeón de Grand Slam IGA Swiatek está sentado como un favorito de las apuestas en Fanduel Después de su carrera dominante en el Abierto de Cincinnati.
Mientras se enfrentó a un cambio apretado para competir en los nuevos dobles mixtos reinventados, después de tener varios días para recuperarse, los apostadores parecen estar respaldando el nuevo mundo número 2 para ganar el golpe final del año.
Entre los cinco primeros vemos nombres notables como la ganadora de 2022 Wimbledon Elena Rybakina, quien sufrió una salida de segunda ronda el año pasado en Flushing Meadows, la ganadora del US Coco Gautff de 2023 y el destacado adolescente Mirra Andreeva.
Completando los diez primeros, tenemos jugadores como el cuatro veces ganador de Grand Slam Naomi OsakaFinalista de Wimbledon Amanda AnisimovaGanador del Abierto de Australia Madison Keys, National Bank Open Winner Victoria es un bolsilloy por último, pero no menos importante, 2021 US Open Winner Emma Raducanu.
A continuación puede ver las últimas probabilidades de apuestas de WTA US Open a través de FanDuel:
Nota: Probabilidades actuales a partir de la publicación.
Fanduell – 2025 ganador de la WTA
- IGA Swiatek: +220
- Aryna Belly: +360
- Elena Rybakina: +1100
- Goba de coco: +1100
- Mirra Andeeva: +1400
- Naomi Osaka: +1700
- Amanda Anisimova: +2000
- Madison Keys: +2200
- Victoria es una marea: +22222222
- Emma Raducanu: +3300
- Jessica Pegula: +3500
- Servicio de Cholin: +5500
- Elina Svitolina: +6500
- Clara Tauson: +7000
- Biance Andreescu: +8000
La acción comenzará a las 11 a.m. ET (8 am pt) mañana
Estén atentos a Heavy para la última cobertura abierta de US.
Evan Bell Evan Bell es un periodista deportivo que cubre MMA y tenis para Heavy.com. Ha estado cubriendo el UFC desde 2011, con Bylines que se remontan a antes de que el UFC implementó sus propias clasificaciones en 2013. Más sobre Evan Bell
Más pesado en el tenis
Cargando más historias