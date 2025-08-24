2025 US Open: Favoritos de apuestas que se dirigen al primer día

La acción de la primera ronda está a la vuelta de la esquina en Flushing Meadows, y con anticipación en su máximo histórico, es hora de echar un vistazo a las últimas probabilidades de apuestas que se dirigen al golpe final del año.

En el lado de los hombres, número 1 del mundo Jannik Sinner buscará defender su título y 2,000 puntos de clasificación, luego de una jubilación del primer set contra Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Cincinnati el lunes.

En el lado de las mujeres, el número 1 del mundo Aryna Sabalenka Buscará defender su título y cerrar el año con un golpe después de quedarse corto en las semifinales de Wimbledon y las finales de Roland Garros y el Abierto de Australia. ,

2025 US Open ATP Favoritos de apuestas: Sinner y Alcaraz lideran el paquete

En ambos Fanduel y DrogadictosNosotros, como era de esperar, vemos a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz sentados cómodamente antes del resto del campo, seguido de los 24 veces GRAND SLAM CAMPE Novak Djokovic.

Entre los cinco principales también vemos algunos nombres notables como el ganador del National Bank Open Ben SheltonNo. 3 del mundo Alexander Zverev. Completando los diez mejores, tenemos el No. 5 del mundo Jack Draper, No. 4 del mundo Taylor Fritz2021 US Open Ganner Daniil Medvedevy el número del mundo 10 y 11, Lorenzo Musetti Y Runa Holger.

A continuación puede ver las últimas probabilidades de apuestas de ATP US Open para ambos libros deportivos:

FANDUEL – 2025 GANADOR ATP

Jannik Sinner: +115

Carlos Alcaraz: +200

Novak Djokovic: +1600

Ben Shelton: +1700

Alexander Zverev: +1800

Jack Draper: +2200

Taylor Fritz: +2700

Daniil Medvedev: +8000

Holger Rune: +10000

Lorenzo Musetti: +10000

Alexander Bublik: +10000

Jakub Pensik: +10000

Karen Khachanov: +10000

DraftKings – Ganador de 2025 ATP

Jannik Sinner: +110

Carlos Alcaraz: +175

Novak Djokovic: +1400

Ben Shelton: +1800

Jack Draper: +2000

Alexander Zverev: +2200

Taylor Fritz: +3000

Daniil Medvedev: +6000

Alex de Minaur: +8000

Jakub Menic: +10000

Lorenzo Musetti: +10000

Karen Khachanov: +10000

Holger Rune: +10000

Frances Tiafoe: +10000

Tommy Paul: +10000

2025 US Open WTA Favoritos de apuestas: IGA Swiatek bordea el campeón defensor Sabalenka

Dirigiéndose al US Open, seis veces campeón de Grand Slam IGA Swiatek está sentado como un favorito de las apuestas en Fanduel Después de su carrera dominante en el Abierto de Cincinnati.

Mientras se enfrentó a un cambio apretado para competir en los nuevos dobles mixtos reinventados, después de tener varios días para recuperarse, los apostadores parecen estar respaldando el nuevo mundo número 2 para ganar el golpe final del año.

Entre los cinco primeros vemos nombres notables como la ganadora de 2022 Wimbledon Elena Rybakina, quien sufrió una salida de segunda ronda el año pasado en Flushing Meadows, la ganadora del US Coco Gautff de 2023 y el destacado adolescente Mirra Andreeva.

Completando los diez primeros, tenemos jugadores como el cuatro veces ganador de Grand Slam Naomi OsakaFinalista de Wimbledon Amanda AnisimovaGanador del Abierto de Australia Madison Keys, National Bank Open Winner Victoria es un bolsilloy por último, pero no menos importante, 2021 US Open Winner Emma Raducanu.

A continuación puede ver las últimas probabilidades de apuestas de WTA US Open a través de FanDuel:

Fanduell – 2025 ganador de la WTA

IGA Swiatek: +220

Aryna Belly: +360

Elena Rybakina: +1100

Goba de coco: +1100

Mirra Andeeva: +1400

Naomi Osaka: +1700

Amanda Anisimova: +2000

Madison Keys: +2200

Victoria es una marea: +22222222

Emma Raducanu: +3300

Jessica Pegula: +3500

Servicio de Cholin: +5500

Elina Svitolina: +6500

Clara Tauson: +7000

Biance Andreescu: +8000

La acción comenzará a las 11 a.m. ET (8 am pt) mañana

