2025 NASCAR XFINITY Series Field de playoffs establecido oficialmente

Así que es oficial, con la victoria de la cabeza de Connor Zilisch en Gateway, el campo de playoffs de la Serie NASCAR XFINITY de 12 conductores ahora está encerrado. Su final de temporada regular aseguró no solo el campeonato de temporada regular, sino que también reforzó su lugar en la parte superior de la cuadrícula que entró en la postemporada. Ahora desempaquemos quién está y cómo llegaron allí.

Zilisch lidera una carga de novato en referencia y se asegura la corona de la temporada regular

Connor Zilisch Simplemente poseía la temporada regular. Con su novena victoria de 2025 en Gateway, marcando su cuarta y séptima victoria en sus últimas ocho carreras, concluyó el título de temporada regular de 2025 con estilo. Esa victoria también acolchó su cojín de élite en puntos de playoffs, dándole una ventaja saludable con 59 puntos por encima de la línea de eliminación

Es salvaje pensar que todavía es un novato. Ahora es el novato más ganador en la historia de la serie Xfinity, y su carrera de fines de temporada se lee como un carrete de Greatest-Hits

Conoce a los 12 conductores que se dirigen a la batalla de playoffs

Según un informe de NASCAR.com«Harrison Burton aseguró el último de los 12 literas de playoffs a expensas de su primo Jeb, quien fue el único conductor con una oportunidad matemática de avanzar en base a puntos. La búsqueda de Jeb Burton terminó después de un duro accidente que detuvo su oferta 51 vueltas por debajo de la distancia de 160 vueltas».

«Incluyendo a Zilisch, ocho pilotos aseguraron lugares de playoffs con victorias a principios de la temporada. Son: Justin Allgaier (3 victorias), Austin Hill (3 victorias), Nick Sánchez, Sam Mayer, Brandon Jones, Sammy Smith y Jesse Love. Carson Kvapil cerró su lugar en los puntos de fin de semana en Portland International Raceway».

En un gran momento para el drama de playoffs de la serie NASCAR XFINITY, Harrison Burton reclamó el puesto final. Su primo Jeb Burton se estrelló y terminó perdiendo el campo, a pesar de que tuvo un tiro en la carrera.

«Estoy decepcionado», dijo el joven Burton. «Estoy contento con nuestra temporada, feliz por el progreso de nuestro equipo, un equipo de un solo automóvil y el esfuerzo, todas las horas, muchas personas buenas. Ahora que estamos dentro, vi que solo estamos a dos o tres puntos fuera de la línea de corte.

«Como, dije, lo dejamos al azar y tuvimos suerte, y ahora no podemos hacer eso. Tenemos que ganarnos la próxima ronda y la ronda después de eso».

¿Qué sigue para los playoffs de la Serie NASCAR XFINITY?

Ahora que se establece la cuadrícula de playoffs de la serie NASCAR XFINITY, Zilisch comienza las cosas con un impulso innegable. Como campeón de la temporada regular, no solo trae derechos de fanfarronear sino también una pila de puntos de playoffs que podrían marcar la diferencia en el tramo.

Y seamos realistas, es raro ver a un novato entrar y dominar así. Si mantiene su forma, no solo estará en los playoffs; Podría estar luchando por el campeonato. Mientras tanto, otros campeones como Allgaier y Hill estarán listos para luchar contra los dientes y las uñas.

Zilisch coronó la temporada regular con su novena victoria, un título y un masivo cojín de puntos de playoffs. Doce pilotos ahora están encerrados en la postemporada, con Harrison Burton asegurando el lugar final. El drama de los playoffs comienza en Bristol, donde Zilisch tiene una ventaja seria, pero el campo se apiló.

Esta cuadrícula de playoffs podría ser una de las más profundas en la memoria reciente. ¿Quieres que elabore algunos perfiles de vista previa de playoffs, como lo que cada una de las fortalezas y amenazas de cada uno se dirige a Bristol?