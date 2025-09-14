2025 NASCAR Cup Series Playoffs Ratings después de Bristol Motor Speedway

Los playoffs de la serie de la Copa NASCAR de 2025 comenzaron con mucho drama y el Carrera nocturna de Bass Pro Shops en Bristol Motor Speedway El 13 de septiembre proporcionó a los fanáticos otro asunto melodramático. La pista de media milla debajo de las luces brillantes merecía la severa reputación que tenía.

Christopher Bellquien conducía el No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota, Sidió la victoria con un reinicio tardío. Se le pidió que defendiera su posición contra Brad Keselowski durante las últimas vueltas para hacerlo.

Esta victoria de Bell fue un barrido limpio de Racing de Joe Gibbs en la ronda 16. Chase Briscoe Tomó la victoria en Raceway de DarlingtonDenny Hamlin tomó la victoria en el Parque Gateway MotorsportsY ahora Bell tomó la victoria en Bristol.

Esta noche, la pelea de más de 500 vueltas redujo el número de conductores en los playoffs a 12. Alex Bowman, Austin Dillon, Shane Van Gisbergen y Josh Berry fueron cuatro pilotos que fueron eliminados como campeones.

Caos en el concreto

La pista de concreto de Bristol también se conoce como la que come neumáticos y hace que las personas pierdan paciencia. Los conductores se vieron obligados a lidiar con el desgaste de los neumáticos y evitar problemas, y eso no era tan simple.

La carrera No. 21 de Wood Brothers de Josh Berry se incendió alrededor de la vuelta 74, lo que lo obligó a hoy en día en la vuelta 76 y terminó su carrera y su carrera de playoffs de la Serie de la Copa NASCAR 2025, Según Zach Sturniolo de NASCAR.com.

Chase Elliott estuvo involucrado en un accidente a mitad de carrera y sufrió daños fuertemente dañados. En un momento, parecía que iba a perder los playoffs, pero con un apretón, logró hacerlo, según lo informado por Nick DeGroot de Motorsport.

Mientras tanto, Bubba Wallace y Kyle Larson ambos aseguraron su lugar debido a las buenas actuaciones de la etapa 1, y Austin Cindric Pude mantener la posición de transferencia final.

La victoria de Bell también llegó audazmente. Con solo tres vueltas restantes, hizo un atrevido movimiento de tres anchos para tomar la delantera. Fue su cuarta victoria de la temporada, y lo lanzó a la cima de la clasificación de reinicio con 60 puntos de playoffs.

Imagen actualizada de playoffs

Después de la carrera de eliminación de Bristol, la clasificación de playoffs se restablece para la ronda de 12 por nascar.com. Aquí es donde todos se encuentran en la próxima ronda:

Denny Hamlin – No. 11 | Toyota | Joe Gibbs Racing – +26 puntos

William Byron – No. 24 | Chevrolet | Hendrick Motorsports – +24 puntos

Kyle Larson – No. 5 | Chevrolet | Hendrick Motorsports – +24 puntos

Christopher Bell – No. 20 | Toyota | Joe Gibbs Racing – +20 puntos

Ryan Blaney – No. 12 | Ford | Team Penske – +19 puntos

Chase Briscoe – No. 19 | Toyota | Joe Gibbs Racing – +10 puntos

Chase Elliott – No. 9 | Chevrolet | Hendrick Motorsports – +5 puntos

Bubba Wallace – No. 23 | Toyota | 23xi carreras – +1 punto

Línea de corte

Austin Cindric – No. 2 | Ford | Team Penske –1 Point

Joey Logano – No. 22 | Ford | Equipo Penske –2 puntos

Ross Chastain – No. 1 | Chevrolet | Packhouse Racing –2 puntos

Tyler Reddick – No. 45 | Toyota | 23xi carreras –3 puntos

2025 NASCAR Cup Series Playoffs de 12 calentados

La ronda de 12 rondas comienza 21 de septiembre en New Hampshire Motor Speedway. Los conductores irán a Kansas Speedway el 27 de septiembre y al complicado Charlotte Motor Speedway Roval el 4 de octubre.

Cuando Bell ganó el Big One y Joe Gibbs Racing afirmó las primeras tres carreras de playoffs, la presión de montaje está ganando impulso rápidamente. La carrera de campeonato será aún más dura.